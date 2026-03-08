經典賽》義大利3轟完封巴西奪首勝！休息室再現「神器」加持

義大利本屆經典賽也放了一台濃縮咖啡機放在休息室。（圖片取自記者史普拉德林X）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽B組賽事，迎來首戰的義大利靠著諾里（Dante Nori）單場雙響砲以及坎佐內（Dominic Canzone）也有煙火秀展現之下，以8：0完封巴西拿下本屆首勝，不過今天的賽事焦點被放在義大利的休息室。

義大利在上屆經典賽來到台灣，被轉播單位拍到在休息室放置一台濃縮咖啡機，引發各國球迷熱議，甚至晉級8強後也一樣帶到了日本比賽，而專門報導經典賽的國際棒球記者史普拉德林（Shawn Spradling）也在X上傳照片，義大利依舊保持傳統，也帶了一台咖啡機放在休息室。

義大利總教練塞維里（Francisco Cervelli）在今天賽後受訪談到此事，他表示在義大利，他們一天大概要喝20次咖啡，「這是我們的傳統，你一走在路上看到咖啡館，就會進去買一杯來喝順便聊天，然後繼續閒晃下去後又重複做一樣的事，這就是我們義大利的作風。」

塞維里在去年1月正式接任義大利國家隊教頭一職，他雖並不是上屆經典賽的教練團成員，不過他在2025年歐洲棒球錦標賽時也買了咖啡機，「不管我們去到哪它都會跟著我們，這很正常，我們放了一台在巴士上，也放了一台在休息室，到處都能看到咖啡機。」

本屆經典賽擔任隊長的帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）提議，只要球員打出全壘打，都要回來喝一杯咖啡，敲了兩轟的諾里理所當然要喝兩杯咖啡來慶祝，不過他在賽後笑著坦言自己不是很喜歡咖啡，因為它的口感沒有很好，「尤其是喝第1杯的時候，我整個感覺就是『噁！』，但當我喝了第2杯，有稍微比較能接受了。」

Dominic Canzone was not prepared for the strength of this espresso shot that Vinnie Pasquantino prepared https://t.co/W8A2y9McjY pic.twitter.com/x5vl9zSvQe — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） March 7, 2026

