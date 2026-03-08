自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》義大利3轟完封巴西奪首勝！休息室再現「神器」加持

2026/03/08 09:54

義大利本屆經典賽也放了一台濃縮咖啡機放在休息室。（圖片取自記者史普拉德林X）義大利本屆經典賽也放了一台濃縮咖啡機放在休息室。（圖片取自記者史普拉德林X）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽B組賽事，迎來首戰的義大利靠著諾里（Dante Nori）單場雙響砲以及坎佐內（Dominic Canzone）也有煙火秀展現之下，以8：0完封巴西拿下本屆首勝，不過今天的賽事焦點被放在義大利的休息室。

義大利在上屆經典賽來到台灣，被轉播單位拍到在休息室放置一台濃縮咖啡機，引發各國球迷熱議，甚至晉級8強後也一樣帶到了日本比賽，而專門報導經典賽的國際棒球記者史普拉德林（Shawn Spradling）也在X上傳照片，義大利依舊保持傳統，也帶了一台咖啡機放在休息室。

義大利總教練塞維里（Francisco Cervelli）在今天賽後受訪談到此事，他表示在義大利，他們一天大概要喝20次咖啡，「這是我們的傳統，你一走在路上看到咖啡館，就會進去買一杯來喝順便聊天，然後繼續閒晃下去後又重複做一樣的事，這就是我們義大利的作風。」

塞維里在去年1月正式接任義大利國家隊教頭一職，他雖並不是上屆經典賽的教練團成員，不過他在2025年歐洲棒球錦標賽時也買了咖啡機，「不管我們去到哪它都會跟著我們，這很正常，我們放了一台在巴士上，也放了一台在休息室，到處都能看到咖啡機。」

本屆經典賽擔任隊長的帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）提議，只要球員打出全壘打，都要回來喝一杯咖啡，敲了兩轟的諾里理所當然要喝兩杯咖啡來慶祝，不過他在賽後笑著坦言自己不是很喜歡咖啡，因為它的口感沒有很好，「尤其是喝第1杯的時候，我整個感覺就是『噁！』，但當我喝了第2杯，有稍微比較能接受了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中