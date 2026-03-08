自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》出招！南韓MVP強打重返熟悉角色 對戰台灣隊賽前霸氣喊話

2026/03/08 09:51

金倒永。（資料照，特派記者陳志曲攝）金倒永。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓今天對決台灣隊，賽前先發名單也出現變化，前2場比賽都擔任指定打擊的2024韓職MVP金倒永，將重返熟悉的三壘防區。賽前他受訪有喊話，要釋放更強大的打擊能量。

由於效力LG雙子的文保景在昨天對日本之戰，守備時不慎撞牆，為求謹慎今改擔任指定打擊，至於金倒永則重回熟悉的三壘防區。賽前受訪時，金倒永自信喊話：「我一直有在準備要隨時上場守備，準備過程沒有問題，反而因為要上場守備，我在打擊區會展現出更強大的能量。」

南韓昨天晚上與日本激戰後，今天中午馬上就要和台灣隊交手，兩場比賽間隔僅約12小時。面臨「晚接午」地獄賽程，金倒永也透露自己管理狀態的方式，昨天他回到飯店後就簡單吃點東西、泡半身浴，將所有精神都專注在恢復身體狀態上。

對於昨天與日本巨星大谷翔平交手，金倒永坦言獲益良多：「深切感受到世界舞台上確實有很多了不起的選手，這次比賽會成為我棒球生涯很大的養分，至於不足之處，賽事進行期間我也會努力持續成長。」

南韓今天先發打序，1棒金倒永（三壘手）、2棒瓊斯（Jahmai Jones，左外野手）、3棒李政厚（中外野手）、4棒安賢民（右外野手）、5棒惠特科姆（Shay Whitcomb，一壘手）、6棒文保景（指定打擊）、7棒金周元（游擊手）、8棒朴東原（捕手）、9棒金慧成（二壘手），先發投手柳賢振。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中