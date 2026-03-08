經典賽》出招！南韓MVP強打重返熟悉角色 對戰台灣隊賽前霸氣喊話

金倒永。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓今天對決台灣隊，賽前先發名單也出現變化，前2場比賽都擔任指定打擊的2024韓職MVP金倒永，將重返熟悉的三壘防區。賽前他受訪有喊話，要釋放更強大的打擊能量。

由於效力LG雙子的文保景在昨天對日本之戰，守備時不慎撞牆，為求謹慎今改擔任指定打擊，至於金倒永則重回熟悉的三壘防區。賽前受訪時，金倒永自信喊話：「我一直有在準備要隨時上場守備，準備過程沒有問題，反而因為要上場守備，我在打擊區會展現出更強大的能量。」

南韓昨天晚上與日本激戰後，今天中午馬上就要和台灣隊交手，兩場比賽間隔僅約12小時。面臨「晚接午」地獄賽程，金倒永也透露自己管理狀態的方式，昨天他回到飯店後就簡單吃點東西、泡半身浴，將所有精神都專注在恢復身體狀態上。

對於昨天與日本巨星大谷翔平交手，金倒永坦言獲益良多：「深切感受到世界舞台上確實有很多了不起的選手，這次比賽會成為我棒球生涯很大的養分，至於不足之處，賽事進行期間我也會努力持續成長。」

南韓今天先發打序，1棒金倒永（三壘手）、2棒瓊斯（Jahmai Jones，左外野手）、3棒李政厚（中外野手）、4棒安賢民（右外野手）、5棒惠特科姆（Shay Whitcomb，一壘手）、6棒文保景（指定打擊）、7棒金周元（游擊手）、8棒朴東原（捕手）、9棒金慧成（二壘手），先發投手柳賢振。

