台灣女足亞洲盃關鍵首勝入袋 賴清德號召3/10全台應援

總統賴清德今天在Threads發文表示，台灣隊昨在亞足聯女子亞洲盃以1：0擊敗越南，奪下關鍵首勝。（圖取自賴清德Threads）

〔記者陳昀／台北報導〕當全台球迷正為經典賽（WBC）沸騰之際，遠在澳洲奮戰的台灣女足也傳來捷報，總統賴清德今天在Threads發文表示，台灣隊昨在亞足聯女子亞洲盃以1：0擊敗越南，奪下關鍵首勝，下週二將迎戰印度，請大家一起為女足加油，讓世界看見台灣女孩的勇氣與堅強。

賴清德指出，當全台灣正為經典賽吶喊，我們還有一群女足國手，正在澳洲為夢想奮戰，昨天，在「亞足聯女子亞洲盃」賽場上，Team Taiwan以 1:0 擊敗越南，拿下關鍵首勝。

賴清德表示，4年前台灣隊在世界盃門前留下遺憾，4年後，這群女孩四年來沒有停下腳步，而是把挫折化為力量、化為繼續向前的勇氣。這一勝，是台灣女足一路拚搏、從未放棄的證明。

賴清德說，今天是3月8日國際婦女節。女足國手在球場上奔跑、對抗、咬牙撐住的每一刻，都在展現女性的力量，可以溫柔，也可以堅定；可以安靜努力，也可以在關鍵時刻閃閃發光。

賴清德也預告，台灣隊將於3月10日下午17：00迎戰印度隊，請大家一起為我們的女足加油，讓世界看見台灣女孩的勇氣與堅強！

