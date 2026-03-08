經典賽》巴拿馬韓職強投5局好投沒用！波多黎各10局再見轟拒絕爆冷

赫爾奈茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽A組賽事巴拿馬對決波多黎各，巴拿馬先發投手胡拉多（Ariel Jurado）先發5局無失分，然而9局下控球失穩誤事，委內瑞拉拒絕被爆冷，延長賽10局下敲出再見陽春砲，終場4：3力克巴拿馬。

效力KBO韓職三星獅的胡拉多，今天為巴拿馬掛帥對決波多黎各，在預賽有65球的球數限制下，胡拉多展現極高效率，投完5局僅用56球，被敲出3支安打沒有失分，還飆出4次三振。加上5局上貝森寇特（Christian Bethancourt）、卡斯提洛（Luis Castillo）2支二壘安打攻下2分，幫助巴拿馬先馳得點。

胡拉多退場後，波多黎各6局下才靠著大聯盟10屆金手套三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）高飛犧牲打追回1分，之後打線又是陷入一片死寂。9局下最後反攻機會，眼看就要被爆冷的波多黎各，靠著巴拿馬單局3次四壞保送、滿壘擠回追平分。

延長賽採突破僵局制，10局上巴拿馬犧牲觸擊後由洋基快腿卡巴耶羅（José Caballero）敲安送回超前分。10局下波多黎各展開反攻，儘管敲出雙殺打仍追回1分扳平，2出局壘上無人輪到效力運動家、大聯盟生涯僅3轟的赫爾奈茲（Darell Hernaiz），結果他一棒炸裂，敲出左外野方向再見轟，波多黎各上演驚天逆轉勝。

波多黎各小組賽收下2連勝，有望以分組第一之姿率先晉級，將於明天對上古巴；至於巴拿馬苦吞2連敗，面臨遭淘汰危機，明天將碰上加拿大。

