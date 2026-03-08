自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》巴拿馬韓職強投5局好投沒用！波多黎各10局再見轟拒絕爆冷

2026/03/08 11:18

赫爾奈茲。（資料照）赫爾奈茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽A組賽事巴拿馬對決波多黎各，巴拿馬先發投手胡拉多（Ariel Jurado）先發5局無失分，然而9局下控球失穩誤事，委內瑞拉拒絕被爆冷，延長賽10局下敲出再見陽春砲，終場4：3力克巴拿馬。

效力KBO韓職三星獅的胡拉多，今天為巴拿馬掛帥對決波多黎各，在預賽有65球的球數限制下，胡拉多展現極高效率，投完5局僅用56球，被敲出3支安打沒有失分，還飆出4次三振。加上5局上貝森寇特（Christian Bethancourt）、卡斯提洛（Luis Castillo）2支二壘安打攻下2分，幫助巴拿馬先馳得點。

胡拉多退場後，波多黎各6局下才靠著大聯盟10屆金手套三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）高飛犧牲打追回1分，之後打線又是陷入一片死寂。9局下最後反攻機會，眼看就要被爆冷的波多黎各，靠著巴拿馬單局3次四壞保送、滿壘擠回追平分。

延長賽採突破僵局制，10局上巴拿馬犧牲觸擊後由洋基快腿卡巴耶羅（José Caballero）敲安送回超前分。10局下波多黎各展開反攻，儘管敲出雙殺打仍追回1分扳平，2出局壘上無人輪到效力運動家、大聯盟生涯僅3轟的赫爾奈茲（Darell Hernaiz），結果他一棒炸裂，敲出左外野方向再見轟，波多黎各上演驚天逆轉勝。

波多黎各小組賽收下2連勝，有望以分組第一之姿率先晉級，將於明天對上古巴；至於巴拿馬苦吞2連敗，面臨遭淘汰危機，明天將碰上加拿大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中