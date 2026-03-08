經典賽》旅台就是神！前中職洋投封鎖美國 「K湯弟」上演超狂美技

前中職洋投泰樂繳出3局無失分好投，封鎖美國打線。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽B組賽事，英國派出曾效力中華職棒中信兄弟隊的洋投泰樂（Tyler Viza）掛帥先發，在「K湯弟」湯普森（Trayce Thompson）的超狂美技幫忙下，面對星光熠熠的美國打線繳出3局無失分完美內容。

泰樂首局面對史瓦伯（Kyle Schwarber）、柏格曼（Alex Bregman）與賈吉（Aaron Judge）送出3上3下，2局上半拿下1出局後，對決史密斯（Will Smith）被敲出右外野方向的深遠飛球，但卻被湯普森在全壘打牆前跳躍沒收，讓泰樂舉起雙手振奮不已，隨後也化解了一三壘有人的失分危機。

請繼續往下閱讀...

3局下泰樂續投，僅用1顆球就解決第9棒的阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），第2輪的前兩棒史瓦伯與柏格曼也拿泰樂沒轍，再度繳出3上3下優異表現，也完成了今天的投球工作。

泰樂本場比賽主投3局，42顆用球數中有27顆好球，被敲出2支安打，沒有投出三振與保送且無失分，徹底封鎖美國的明星陣容，此外自家打線開路先鋒伊頓（Nate Eaton）對上老虎塞揚左投史庫柏爾（Tarik Skubal）轟出「首局首球首打席」全壘打，讓泰樂帶著領先退場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法