經典賽Live》張育成陽春砲助隊先馳得點！台灣1：0南韓

第二局（台灣1：０南韓）

2上，張育成左外野方向陽春砲，台灣隊先馳得點。吳念庭遭三振，林安可一壘方向滾地球出局，吉力吉撈揮空遭三振，三出局。

第一局（台灣０：０南韓）

1下，金倒永飛球遭鄭宗哲接殺，瓊斯游擊方向滾地球出局，李政厚游擊方向滾地球遭江坤宇美技刺殺，三出局。



1上，鄭宗哲一壘方向滾地球出局。陳晨威游擊方向滾地球出局。費爾柴德中外野方向飛球遭李政厚接殺，三出局。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨以14：0「扣倒」捷克，在經典賽小組賽開胡，目前戰績1勝2敗，今天在小組賽最終戰對決南韓，必須贏球才有機會爭奪8強門票，若輸球就確定遭淘汰，由旅日強投古林睿煬先發對決南韓老將柳賢振。

台灣隊先發打序：

1 鄭宗哲 二壘手

2 陳晨威 左外野手

3 費爾柴德 中外野手

4 張育成 三壘手

5 吳念庭 一壘手

6 林安可 右外野手

7 吉力吉撈 DH

8 林家正 捕手

9 江坤宇 游擊手

先發投手 古林睿煬

南韓隊先發打序：

1棒 金倒永 三壘手

2棒 瓊斯 左外野手

3棒 李政厚 中外野手

4棒 安賢民 右外野手

5棒 惠特科姆 一壘手

6棒 文保景 指定打擊

7棒 金周元 游擊手

8棒 朴東原 捕手

9棒 金慧成 二壘手

先發投手 柳賢振

