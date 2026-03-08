網球》喬科維奇3盤逆轉勝 印地安泉史上第2老晉級第3輪

喬科維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）頂住風勢考驗，終以4：6、6：1、6：2 大逆轉波蘭對手邁赫扎克（Kamil Majchrzak），38歲塞爾維亞老將開胡挺進印地安泉網賽男單第3輪，也締造賽史第2年長紀錄。

「我在印地安泉打的非常辛苦，過去7、8年來，很難找到最佳狀態，尤其比賽初期，很高興能克服挑戰。」這項男女共站、ATP千分等級大師賽，正在美國南加州沙漠城市進行，第3種子喬科維奇首輪免戰，次輪初登場在大風攪局的中央球場苦戰2小時12分鐘，丟掉首盤之後，次盤才於底線找回節奏，後來居上力退邁赫扎克，「我覺得這裡的風勢很難應付，忽強忽弱而且方向不斷改變，真的非常、非常困難，尤其從球場一端吹來的風，更會增添額外壓力。」

坐擁大滿貫24冠的喬科維奇，自元月澳洲公開賽冠軍戰不敵西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以來，休兵多時重返賽場，他與瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）並列印地安泉紀錄的5冠王，但自2016年後還未挺進8強，去年甚至次輪爆冷出局，如今喬帥避免重蹈覆轍，成為賽史第2高齡晉級第3輪的球員，僅次於2019年40歲的克羅埃西亞「重砲手」卡洛維奇（Ivo Karlovic）。

