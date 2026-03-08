卓榮泰昨低調飛東京看WBC台捷大戰！ 本人證實了

〔記者黃宜靜／台北報導〕世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入第4天，今天早上11點台韓大戰前，行政院長卓榮泰到台北車站為台灣隊加油，被問及昨天現身東京巨蛋觀賽時表示，昨天是假日、休假日，赴日是自費且是私人的活動，唯一的安排就是跟國人一起為Team Taiwan加油。

昨天台捷大戰，卓榮泰被直擊現身東京巨蛋，頭戴有「Team Taiwan」字樣的棒球帽，由駐日代表李逸洋、中職會長蔡其昌及運動部長李洋等人陪同坐在公開觀眾席觀賽。卓榮泰低調赴日看球，創下1972年台日斷交後，現任行政院長訪日的首例。

卓榮泰今天出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動，會前接受媒體聯訪，被問及昨天訪日行程時回應，昨天是假日、休假日，赴日是自費且是私人的活動，唯一的安排就是跟國人一起為Team Taiwan加油，沒有其他的任何目的，所以也沒有其他任何的評論。

今天是台灣隊預賽最後一戰，由旅日投手古林睿煬先發，南韓隊則派出左投柳賢振應戰。台灣隊目前戰績為1勝2敗，輸球即遭淘汰，贏球保有晉級8強的機會。

卓榮泰今天出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動，前職棒球星、原民會副主委陳義信陪同。（記者林正堃攝）

卓榮泰今天出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動。（記者林正堃攝）

