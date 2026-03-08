自由電子報
體育 即時新聞

台韓關鍵戰不能輸！彰化800份爌肉飯、爆米花應援 人龍排到300公尺

2026/03/08 11:22

世界棒球經典賽台灣今與韓國之戰，彰化縣政府在中庭同步直播賽事。（記者張聰秋攝）世界棒球經典賽台灣今與韓國之戰，彰化縣政府在中庭同步直播賽事。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕吃爌肉飯看關鍵一役！2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今天（5日）上午對上韓國，台韓之戰影響台灣能否在C組預賽中取得前2名，晉級決賽，面對台灣隊有不能輸的壓力，彰化縣政府今天延續前3場比賽，今天第4場，也是最後一場，堅持到最後，繼續在縣府1樓中庭同步直播，這次，準了800份爌肉飯再加碼爆米花，就是要跨海力挺台灣隊，大家集氣「吃爆米花」打爆韓國！

今天上午10點30分開始發放美食兌換券，9點過後湧現排隊人潮，從中庭外騎樓延伸到廣場，隊伍外溢到南郭路再轉進中山路，300多公尺人龍，搶得頭香的是來自和美鎮的姚姓阿伯，一大早6點多就來排隊，連續4天，他天天搶到第一位，他說，平常習慣早起，知道有吃美食挺台灣隊，專程從和美騎機車過來排隊，前3天排了5個小時吃到熱騰騰的美食，現場邊吃邊看球賽，很有參與感。

也有民眾說，昨天台灣隊首勝，打出超強戰力，氣勢正旺，今天關鍵戰這一場，我們來縣府直播場看球、吃爌肉飯、爆米花，一起把台灣隊氣勢吶喊出來。

今天現場供應的爌肉飯，來自阿泉、阿章、阿贊共3家老店，一早業者趕工製作，趕在比賽開打前送抵直播現場，縣府從11點30分開放發放，民眾憑兌換券領取。

大螢幕直播讓球迷們為台灣隊跨海集氣。（記者張聰秋攝）大螢幕直播讓球迷們為台灣隊跨海集氣。（記者張聰秋攝）

彰化美食應援台灣隊湧現排隊人龍。（記者張聰秋攝）彰化美食應援台灣隊湧現排隊人龍。（記者張聰秋攝）

等待領取美食兌換券的民眾，從中庭騎樓前排隊，外溢到廣場再到中山路人行道，綿延300多公尺。（記者張聰秋攝）等待領取美食兌換券的民眾，從中庭騎樓前排隊，外溢到廣場再到中山路人行道，綿延300多公尺。（記者張聰秋攝）

人龍從騎樓外溢到廣場再彎到南郭路、中山路人行道上， 民眾熱情相挺台灣隊。（記者張聰秋攝）人龍從騎樓外溢到廣場再彎到南郭路、中山路人行道上， 民眾熱情相挺台灣隊。（記者張聰秋攝）

和美鎮民今天早上6點多搶到頭香。（記者張聰秋攝）和美鎮民今天早上6點多搶到頭香。（記者張聰秋攝）

今天上午10點30分發放美食兌換券，10點不到人龍已綿延300公尺，很壯觀。（記者張聰秋攝）今天上午10點30分發放美食兌換券，10點不到人龍已綿延300公尺，很壯觀。（記者張聰秋攝）

