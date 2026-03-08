經典賽》「鳥安」打擊王化身重砲！阿拉耶茲連2屆雙響 委內瑞拉2連勝

阿拉耶茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕委內瑞拉今天以11：3狠狠教訓以色列，D組小組賽拿下2連勝，曾拿下3屆打擊王的阿拉耶茲（Luis Arraez）今天化身超級重砲，單場雙響砲演出，也是繼上屆經典賽後再度單場雙響。

委內瑞拉今天一共敲出3發全壘打，1轟是1局下蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）2分砲，其餘2轟都是由阿拉耶茲所擊出。以「安打機器」著稱的阿拉耶茲，先是在5局下敲出陽春砲，接著8局下再補一發石破天驚3分砲，幫助委內瑞拉徹底擊沉以色列。

Luis Arraez CONNECTS for Team Venezuela #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/RaL2YDBLf2 — World Baseball Classic （@WBCBaseball） March 8, 2026

LUIS ARRAEZ AGAIN



He has three hits and FIVE RBI! pic.twitter.com/sy8e1b77GO — World Baseball Classic （@WBCBaseball） March 8, 2026

阿拉耶茲曾在2023年經典賽8強對美國上演單場雙響砲，如今再度於世界舞台展現對他來說相當罕見的長打火力，幫助委內瑞拉小組賽奪下2連勝；至於吞敗的以色列則是今天迎來本屆賽會首戰，施雷克（RJ Schreck）與巴德（Harrison Bader）各貢獻1發陽春砲。

