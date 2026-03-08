路跑》國道馬拉松舒適好跑 男子黃華凡、女子游雅君半馬奪冠

國道馬拉松接力賽第一棒視角。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕 2026南山人壽台北國道馬拉松今清晨盛大登場，近萬名跑者齊聚國道高架道路，在晨曦映照下熱血起跑，場面壯觀、氣氛熱烈。

全新推出的「四人驅動組」分為一般組與健康企業組，限額750隊，開放報名後即刻秒殺，迅速額滿。眾多企業組隊參賽，將運動文化導入職場，打造健康職場環境。透過團隊接力形式，不僅展現默契與合作精神，也傳遞企業推動員工健康管理與職場永續發展的決心。此外，一般組也吸引眾多知名

跑步KOL參與。其中，「學姐跑班」由學姐 Jennifer 領軍，率領 Jean、Lynn 與 Bonnie 同場競技；知名運動播報員、《跑步不要聽》田鴻魁也攜手好友共襄盛舉。

「競速菁英馬拉松組」不僅獲得 AIMS 國際賽道認證，更是亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽在臺灣的重要站點之一，專業且具挑戰性的賽道成功吸引來自31個國家的頂尖跑者同台競技。男子組冠軍由來自肯亞的 DAVID MBOGO MUGO 以2小時36分鐘 48秒奪下。女子組則由林琪淯率先衝線（3小時10分鐘 04秒）。

飆速半程馬拉松組部分，男子組由黃華凡以 1小時13分45秒 衝線奪冠；女子組則由游雅君以 1小時25分40秒 封后。兩人賽後一致表示，今日氣候與賽道十分舒適，對成績感到滿意。首度挑戰國道馬的黃華凡強調，在寬廣的國道上奔馳是極佳的體驗，他也將此役視為下週萬金石馬拉松的最佳暖身。

為持續提升賽事專業度並鼓勵更多優秀跑者投入競技舞台，南山人壽今年加碼「競速菁英馬拉松組」獎勵，總獎金由原新臺幣14萬元提高至23萬4千元，頒獎名額由8名增加至10名，以具體行動支持體育發展與人才培育。

黃華凡男子半馬封王。（官方提供）

