經典賽》47億史瓦柏暴力轟、金鶯新星4安鐵支！美國大勝英國奪2連勝

〔體育中心／綜合報導〕史上最強美國夢幻隊，今天在B組賽事面對英國，雖然塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）開賽第一球就遭震撼教育，但5局下與費城人簽下5年1.5億（約新台幣47億）的史瓦伯（Kyle Schwarber）開轟，美國隊徹底甦醒，最終9：1痛宰英國，快意收下2連勝。

賽前表示只會投1場的史庫柏爾，開賽第一顆94.8英哩速球就挨英國隊開路先鋒伊頓（Nate Eaton）陽春砲。加上英國先發投手、曾效力中職中信兄弟的泰樂（Tyler Viza）繳出3局無失分完美內容，第2任的維克多（Najer Victor）第4局接替登板也力保不失，美國隊前4局打完陷入0：1落後。

然而5局下1出局後，美國靠守備失誤上壘，英國此時再換投，派出沙克里布（Andre Scrubb）接手，結果他登板就先被「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲出二壘安打，接著暴投送美國追平分，隨後遭史瓦伯轟出427英呎、擊球初速108.9英哩大號2分砲，美國攻勢一發不可收拾，後續金鶯新星韓德森（Gunnar Henderson）適時安打再添2分，美國單局攻下5分大局。

NO DOUBT ABOUT IT!



KYLE SCHWARBER GIVES TEAM USA THE LEAD pic.twitter.com/s0r7SsCKSo — World Baseball Classic （@WBCBaseball） March 8, 2026

6局下美國攻勢再起，靠著2支高飛犧牲打以及隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）安打再添3分保險分，7局下再一支高飛犧牲打，終場美國順利輕取英國，小組賽奪下2連勝，至於英國則是吞下2連敗。美國今敲出12支安打，史瓦伯雙安包含1轟，韓德森單場4安「鐵支」。

