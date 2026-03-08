自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》為什麼派柳賢振對台灣先發？南韓教頭：目前我們最信任的投手

2026/03/08 11:47

柳賢振。（特派記者陳志曲攝）柳賢振。（特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽C組預賽今天上演台灣和南韓之戰，南韓由38歲資深左投柳賢振先發，南韓教頭柳志炫對於台灣媒體提問為何做出這樣的選擇時，則表示：「以目前的情況來看，韓國最值得信任的投手就是柳賢振。如果今天他能投長局數並順利掌控比賽節奏，對接下來的賽程也會帶來良好影響。」

台灣隊今天派出25歲旅日強投古林睿煬先發抗韓，柳志炫在賽前記者會上表示，其實從沖繩春訓開始，就有預期古林睿煬可能會登板，但「他也提到，備如果說有點意外的話，是原本以為林昱珉也會登板，但看起來今天應該無法出賽。至於之後可能登場的投手，我們也都有一定程度的預測。」22歲的林昱珉被韓媒稱為「南韓殺手」，肯定他近年國際賽對南韓的投球表現，但他昨天在台灣對捷克之戰已中繼登板2.1局，也用了需要休息1天的30球，因此今天確定不會登板。

至於南韓為何派出柳賢振先發，而非原本也是外界預期人選之一的26歲火球男郭彬，柳志炫則表示，目前柳賢振就是國家隊最信任的投手，並強調昨晚雖然輸給日本，但不會影響他對球員的信任。只是柳賢振今天一開賽雖投出3上3下，但2局上就被台灣隊4棒張育成轟出陽春砲，被台灣隊先馳得點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中