經典賽》為什麼派柳賢振對台灣先發？南韓教頭：目前我們最信任的投手

柳賢振。（特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽C組預賽今天上演台灣和南韓之戰，南韓由38歲資深左投柳賢振先發，南韓教頭柳志炫對於台灣媒體提問為何做出這樣的選擇時，則表示：「以目前的情況來看，韓國最值得信任的投手就是柳賢振。如果今天他能投長局數並順利掌控比賽節奏，對接下來的賽程也會帶來良好影響。」

台灣隊今天派出25歲旅日強投古林睿煬先發抗韓，柳志炫在賽前記者會上表示，其實從沖繩春訓開始，就有預期古林睿煬可能會登板，但「他也提到，備如果說有點意外的話，是原本以為林昱珉也會登板，但看起來今天應該無法出賽。至於之後可能登場的投手，我們也都有一定程度的預測。」22歲的林昱珉被韓媒稱為「南韓殺手」，肯定他近年國際賽對南韓的投球表現，但他昨天在台灣對捷克之戰已中繼登板2.1局，也用了需要休息1天的30球，因此今天確定不會登板。

至於南韓為何派出柳賢振先發，而非原本也是外界預期人選之一的26歲火球男郭彬，柳志炫則表示，目前柳賢振就是國家隊最信任的投手，並強調昨晚雖然輸給日本，但不會影響他對球員的信任。只是柳賢振今天一開賽雖投出3上3下，但2局上就被台灣隊4棒張育成轟出陽春砲，被台灣隊先馳得點。

