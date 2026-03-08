NBA》波辛傑斯終於復出！勇士差點逆轉雷霆

波辛吉斯。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客雷霆，克服14分落後一度追平，但在終場前42秒被對方一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）投進關鍵三分球 ，無緣逆轉，SGA全場攻下27分，率隊以104：97收下5連勝。

勇士近期飽受傷病所擾，除了已經受傷柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler），這季狀況不錯的穆迪（Moses Moody）也受傷休兵，唯一好消息是因病缺陣多場的波辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天復出。

雷霆開局打出20：11攻勢，但勇士很快反擊，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、小裴頓（Gary Payton II）接連得分追上，次節一度僅差一個球權，卻還是無力追上，而雷霆在這節持續於外線開火，半場打完已經取得67：54領先。

雷霆上半場團隊命中率達到52%，三分球20投11中，替補上陣的K.威廉斯（Kenrich Williams）包辦13分全隊最高，勇士方面，桑托斯）Gui Santos）拿下14分全場最高。

勇士在易籃後進攻多點發揮，追到個位數差距，萊昂斯（Malevy Leons）三分球助隊扳平，但雷霆吉爾吉斯亞歷山大跳出得分再度助隊握有領先優勢，但3節打完勇士已經追到3分落後。勇士在決勝節持續緊咬，但最後42秒被SGA飆進三分球，助隊擴大到5分差奠定勝基。

雷霆今天3人得分上雙，吉爾吉斯亞歷山大繳出全場最高27分、5籃板、5助攻，喬伊（Isaiah Joe）18分次之；勇士方面，桑托斯拿下22分、11籃板，今天復出的波辛傑斯進帳9分、5籃板、5助攻。

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

