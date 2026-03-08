台韓戰嗨翻！彰基變「大巨蛋」 400醫護吶喊掀屋頂

彰基今直播台韓大戰， 醫院變「大巨蛋」花錢請來職球明星啦啦隊成員一起吶喊加油。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕嗨翻了！2026WBC世界棒球經典賽今天台灣隊南韓之戰，繼昨天對戰捷克取得首勝，讓全台再次熱血沸騰，連醫院也掀起一股熱血應援潮，變成「大巨蛋」球場；彰化基督教醫學中心取得愛爾達體育台授權，今天在醫院同步賽程直播，400位醫護人員手持加油棒與應援標語，一起看球、吃無限量供應的美食、飲料，還有台灣隊球衣抽獎，隨著台灣隊在2局上先馳得點，取得1：0領先，「全壘打、全壘打」喊得宏亮，聲響快把天花板掀翻，現場氣氛沸騰到極點。

彰基總院長陳穆寬現場展示總統賴清德親筆簽名的應援棒，隔空跨海為台灣熱血集氣，現場大螢幕直播，還請來3位台灣職棒球隊的明星啦啦隊到場助陣，更有專業人員現場解說賽程，讓醫護人員看得更入迷，只要台灣隊上場，現場響起「安打安打、全壘打」加油聲，南韓後攻上場時，現場響起「三振三振」在台灣隊領先下，大家的心情既振奮又緊張。

陳穆寬表示，棒球不僅是台灣的國球，更象徵著堅持、合作與永不放棄的團隊精神，這樣的價值與彰基精神高度契合。「我們每天在醫院裡為病人奮戰，這一次，換我們在一起為台灣加油！」院方高度期盼讓同仁感受到被照顧、被重視，也將正向能量帶回工作崗位，形成良性循環。

彰基直播現場，大螢幕搭配明星啦啦隊，還有無限量美食餐點應援，現場氣氛緊張。（彰基提供）

台韓之戰全台沸騰，彰基今也在院內舉辦直播，透過大螢幕、明星啦啦隊員，就是希望台灣要贏。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬出示總統賴清德簽名的應援加油棒，現場驚呼聲連連。（彰基提供）

