體育 2026WBC 最新報導

經典賽》古林睿煬前4局完全宰制南韓 日本名投最高讚美：有機會變大投手

2026/03/08 12:27

古林睿煬。（特派記者陳志曲攝）古林睿煬。（特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽台灣隊古林睿煬今對南韓隊背水一戰先發，前2局賞給南韓隊6上6下，日本名將高津臣吾讚嘆他的直球品質，而且球種也算滿豐富的，跟澤村賞名投伊藤大海有共通之處，即便古林在5局留下跑者、以4局掉1分退場，高津臣吾仍大讚「NICE PITCHING（好投）。台韓打完前5局，戰成1：1平手。

古林睿煬前2局用最速156公里火球壓制南韓隊打線，開賽連續4個出局都靠直球抓到，後2個出局數用變化球，高津臣吾直言，「看起來古林的直球還滿有威力的，就算位置可能有點甜，也能讓選手打不好，雖然不是那種一直三振，但能讓打者擠成滾地球或打出飛球出局，南韓隊打者滿明顯被直球所壓制。」

日本轉播單位主播提到，古林睿煬也有跟伊藤大海學習球種，高津臣吾指出，「古林的球種也滿豐富的， 雖然投球方式並不能跟伊藤大海一樣，但能感覺有相共同之處。」

古林在3局下被敲首安，但南韓跑壘失誤又形成變相三上三下，高津臣吾認為，古林也懂得運用速差，打者很難鎖定球種，這場又搶得到好球數，不會在球數上掙扎，「變化球能控在低處、直球在高處，投球的平衡做得非常好。」

只是古林在5局下續投壞球偏多，四壞後被敲安打，0出局被攻佔一、三壘退場，即便前4局只累積46球，高津臣吾認為，球數來看是不會累，但目前這個時間點，投手投到5局一定會有疲勞感。

古林退場後被追平比分，合計4.0局59球被敲2安，失掉1分，即便結尾不算理想，但高津臣吾仍直呼：「NICE PITCHING！」且對古林期待很高，「他還很年輕，即便現在已經很足夠，如果能在日本好好學習，有機會變成大投手。」

