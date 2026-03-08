自由電子報
體育 即時新聞

台灣球迷東京巨蛋「這舉動」被讚爆 震撼日本人：連我們都做不到！

2026/03/08 13:59

經典賽熱潮狂燒，東京巨蛋擠滿大批球迷。（資料照）經典賽熱潮狂燒，東京巨蛋擠滿大批球迷。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）戰況升溫，儘管場上拚戰激烈，場邊的台灣球迷卻用另一種方式「征服」了日本人的心！大量台灣球迷湧入東京巨蛋，除了震撼全場的台式應援，賽後更有許多人自發性留下來清掃觀眾席垃圾，這份高水準的公民素養在日本社群引發討論。

一名網友在Threads發文透露，與旅居墨西哥的日本友人聊起棒球，對方一開口竟是語帶愧疚地道歉，並感性表示日本網路現在都在瘋傳「台灣人在賽後清理垃圾」的新聞。該友人驚訝指出，一般人頂多帶走「自己的」垃圾，但台灣球迷卻連別人的份一起清，這種極致的自律與體貼讓日本人對台灣的好感度瞬間提高，紛紛直呼：「超級喜歡台灣、好想去台灣！」。

原PO補充，除了撿垃圾外，友人也提到先前日本地震時，台灣人在飯店第一時間不是逃跑，而是先保護電視，且退房前還會將房間打掃乾淨才離開。讓原PO不禁直呼，「對我們來說是小事，但很多外國人都沒有想過要那樣做，是因為台灣人富有同理心，不想留下髒亂給別人。」

原PO也不忘強調，每一次善舉都是成功的台灣外交，小小的舉動會讓人更尊敬台灣人。除了在國外保持整潔，也提醒國人記得「衛生紙丟馬桶、不要蹲在馬桶上」。

貼文曝光後引發廣大迴響，網友紛紛留言回應，「臺灣人大型活動結束喜歡清垃圾跟收椅子」、「好扯，我昨天看到的是一堆帳號一直說台灣人都不帶走垃圾」、「台灣人內建演唱會完，撿垃圾的基因」、「日本很久以前都把廁紙都丟馬桶了，除了面紙或台灣有些還不能相容的紙，基本上日本廁所提供廁紙都能沖馬桶」、「自己的垃圾自己清」。

然而，溫暖舉動的背後也伴隨著網路訊息戰。有網友指出，近期社群平台上出現大量疑似AI生成的假帳號圖文，散布「台灣人把東京巨蛋搞得很髒」的謠言，企圖製造台日對立。對此，網友紛紛回擊：「一堆假帳號用AI圖造謠台灣人把東蛋搞得很髒亂，企圖製造台灣和日本的對立」、「好扯，我昨天看到的是一堆帳號一直說台灣人都不帶走垃圾」。

