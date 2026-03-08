自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》太棒了！台灣5：4扳倒南韓 晉級8強還有希望

2026/03/08 14:08

費爾柴德敲出二分全壘打超前比分。（特派記者陳志曲攝）費爾柴德敲出二分全壘打超前比分。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕WBC經典賽C組預賽今天午場上演台韓大戰，兩隊鏖戰到延長賽，10局上台灣隊拿到寶貴的1分，最終就以5：4擊敗南韓，台灣隊戰績2勝2敗，爭奪8強戰門票還有機會。

此役2局上張育成從南韓先發投手柳賢振手中轟出陽春砲，柳賢振先發3局被敲3安飆3K失1分後退場。

5局下南韓反攻，安賢民獲得保送，文保景敲安，這一棒把台灣隊先發投手古林睿煬打退場，左投林維恩緊急登板救火，林維恩讓惠特科姆（Shay Whitcomb）擊出游擊滾地球抓到雙殺，安賢民跑回追平分，比賽回到原點。

古林用59球先發4局，其中37顆好球，被敲出2安另有1K和1保送，失1分為責失無關勝敗。

6局上鄭宗哲從郭彬手中轟出陽春砲，台灣隊再度取得領先，下個半局金倒永回敬一發兩分砲，南韓首度取得領先。8局下台美混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）轟出逆轉兩分砲，苦主是南韓混血投手丹寧（Dane Dunning）。

8局下台灣隊換上孫易磊救援，兩出局後金慧成選到保送，金倒永擊出二壘安打追平比分，比賽再度回到原點，9局結束雙方平手，進入延長賽採突破僵局制，從無人出局二壘有人開始進攻。

10局上蔣少宏短打點成內野滾地球，一壘手選擇傳三壘沒抓到跑者，形成無人出局一、三壘有人，江坤宇犧牲短打進帳超前分，下個半局南韓無功而返落敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中