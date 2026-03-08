經典賽》太棒了！台灣5：4扳倒南韓 晉級8強還有希望

費爾柴德敲出二分全壘打超前比分。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕WBC經典賽C組預賽今天午場上演台韓大戰，兩隊鏖戰到延長賽，10局上台灣隊拿到寶貴的1分，最終就以5：4擊敗南韓，台灣隊戰績2勝2敗，爭奪8強戰門票還有機會。

此役2局上張育成從南韓先發投手柳賢振手中轟出陽春砲，柳賢振先發3局被敲3安飆3K失1分後退場。

5局下南韓反攻，安賢民獲得保送，文保景敲安，這一棒把台灣隊先發投手古林睿煬打退場，左投林維恩緊急登板救火，林維恩讓惠特科姆（Shay Whitcomb）擊出游擊滾地球抓到雙殺，安賢民跑回追平分，比賽回到原點。

古林用59球先發4局，其中37顆好球，被敲出2安另有1K和1保送，失1分為責失無關勝敗。

6局上鄭宗哲從郭彬手中轟出陽春砲，台灣隊再度取得領先，下個半局金倒永回敬一發兩分砲，南韓首度取得領先。8局下台美混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）轟出逆轉兩分砲，苦主是南韓混血投手丹寧（Dane Dunning）。

8局下台灣隊換上孫易磊救援，兩出局後金慧成選到保送，金倒永擊出二壘安打追平比分，比賽再度回到原點，9局結束雙方平手，進入延長賽採突破僵局制，從無人出局二壘有人開始進攻。

10局上蔣少宏短打點成內野滾地球，一壘手選擇傳三壘沒抓到跑者，形成無人出局一、三壘有人，江坤宇犧牲短打進帳超前分，下個半局南韓無功而返落敗。

