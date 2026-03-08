13年前陰影「好想贏韓國」 徐展元：真的好爽贏韓國！

台灣隊今日在經典賽迎戰強敵南韓隊，最終以5：4扳倒南韓隊。體育主播徐展元在第一時間發文祝賀。（圖擷取自「徐展元」臉書粉專）



〔即時新聞／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC），台灣隊迎戰強敵南韓隊，最終以5：4扳倒南韓隊，同時也創下經典賽開打20年以來，台灣隊首次打贏南韓隊的歷史紀錄。曾在2013年經典賽播報台韓大戰的體育主播徐展元，播報期間與賽後哽咽說出「好想贏韓國」，成為台灣球迷難以忘懷的傷痛，如今見證台灣隊首度在打贏南韓隊，徐展元立即發文慶祝。

徐展元曾在2013年經典賽播報台韓大戰，並在播報期間與賽後哽咽說出「好想贏韓國」。（圖擷取自YouTube）

據了解，在今日以前，台韓大戰在經典賽的比賽紀錄，總計累積「4戰吞敗」，其中在2013年經典賽，原本一直保持領先的台灣隊，在8局下被南韓隊打出逆轉全壘打，導致台灣隊以2：3落後並落敗。當時目睹這一幕的徐展元，直接在鏡頭前激動淚流不止，並真情流露說出所有球迷難以忘的這句話：「我真的好想贏韓國！」

請繼續往下閱讀...

今日台灣隊逆轉失分並突破僵局，成功拿下經典賽台韓大戰的「首次勝利」，不只讓東京巨蛋響起數萬台灣球迷衝破天際的歡呼聲，也讓透過線上轉播見證歷史的台灣球迷激動落淚慶祝。徐展元也在第一間在臉書發文高喊：「真的好爽贏韓國！」，不少球迷也湧入留言，除了祝賀台灣隊的勝利，也笑說徐展元終於跨過13年前的心理陰影。

球迷紛紛表示，「夢想成真」、「終於贏韓國啦」、「展元的集氣成功」、「贏韓國就是爽啦！」、「泡菜好吃，感動到哭」、「恭喜主播，終於圓夢了！」、「這次是開心感動的掉淚了」、「展元不用哭了，這只是開端，以後還會繼續贏韓國」、「WBC 2026終於不用喊『好想贏韓國了』，展元哥不哭，我們贏韓國了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法