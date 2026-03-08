自由電子報
體育 即時新聞

等了20年！台灣隊5：4氣走南韓 蔡其昌28字發聲全網沸騰

2026/03/08 14:49

台灣隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）台灣隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽今（8）日上演備受矚目的台韓大戰，雙方一路廝殺進入延長賽第10局，最終台灣隊展現強大韌性，以5：4成功扳倒南韓隊。這不僅是台灣隊在本屆經典賽的關鍵一勝，更是首次打破經典賽史上對戰南韓4戰全敗的魔咒，睽違20年終於拿到對戰首勝！中職會長蔡其昌隨後在社群平台的熱血發言，瞬間引發全台球迷熱烈回應。

這場歷史性的勝利，讓全台球迷情緒激動，紛紛在網路上洗版直呼：「這次真的贏韓國了，爽度簡直爆表！」蔡其昌也在賽後第一時間於Threads發文，「只要你們沒有放棄！我們就不會放棄！謝謝每一個不放棄的台灣球迷」這短短28個字展現了強大的渲染力，發布不到半小時便吸引3萬人按讚、超過15萬次瀏覽。

大批網友熱烈留言，「台灣真的贏韓國了！」、「贏韓國就是爽 12強 WBC都贏 爽啦！」、「好想贏韓國 真的贏了 超感動 謝謝台灣隊」、「今天兩隊都在纏鬥，真是很精彩的比賽，令人感動！台灣精神，永不放棄！謝謝每一個選手帶來了美好的比賽，台灣選手表現的真的很棒，以你們為榮！」、「我們是誰？我們是臺灣尚勇啦」。

