經典賽台灣贏韓國了！新北WBC直播派對歡聲如雷

新北市政府在市民廣場舉行WBC直播派對，熱血主播許展元等人與現場球迷大合影。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2026世界棒球經典賽」今天舉行台韓大戰殊死戰，最終台灣隊以5：4拿下勝利，有望晉級8強。新北市政府在市民廣場舉辦直播派對，當10局下延長賽韓國隊的金倒永敲出右外野飛球遭接殺時，比賽結束，現場響起如雷掌聲和歡呼，球迷們相互擁抱，還有人留下感動的眼淚。

新北市府自3月5日起連續4天在市民廣場舉辦WBC直播派對，邀請啦啦隊成員、熱血主播許展元等人應援，今天台韓大戰是攸關台灣能否晉級的1場關鍵比賽，市民廣場也湧進大批人潮，手上揮舞小國旗，高舉應援毛巾和手板大聲吶喊，為台灣隊加油打氣。

請繼續往下閱讀...

台灣隊的張育成、鄭宗哲分別在2局上、6局上敲出陽春全壘打時，現場尖叫、歡呼聲不斷，比賽過程台、韓互有拉鋸，比數一度落後又超前，現場氣氛緊張，球迷加油聲此起彼落，9局下結束，台、韓戰成4：4平手，比賽進入延長賽，台灣隊堅持到最後一刻，最終以1分之差，5：4擊敗南韓，保有晉級8強的希望。

到場觀賽的新北市議員洪佳君說，這是一場很精彩的比賽，令人感動，見證台灣棒球的實力。

許展元和全場球迷們合影留念，並和球迷相約，若台灣成功晉級、前進邁阿密，新北市政府將再次舉辦直播派對，但時間是早上6點，「大家還是要來喔！」

新北市政府在市民廣場舉辦WBC直播派對，邀請熱血主播許展元、啦啦隊成員到場應援。（記者賴筱桐攝）

2026世界棒球經典賽這場台韓大戰，攸關台灣能否晉級8強，吸引大批球迷到場觀看直播。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法