自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽台灣贏韓國了！新北WBC直播派對歡聲如雷

2026/03/08 14:51

新北市政府在市民廣場舉行WBC直播派對，熱血主播許展元等人與現場球迷大合影。（記者賴筱桐攝）新北市政府在市民廣場舉行WBC直播派對，熱血主播許展元等人與現場球迷大合影。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2026世界棒球經典賽」今天舉行台韓大戰殊死戰，最終台灣隊以5：4拿下勝利，有望晉級8強。新北市政府在市民廣場舉辦直播派對，當10局下延長賽韓國隊的金倒永敲出右外野飛球遭接殺時，比賽結束，現場響起如雷掌聲和歡呼，球迷們相互擁抱，還有人留下感動的眼淚。

新北市府自3月5日起連續4天在市民廣場舉辦WBC直播派對，邀請啦啦隊成員、熱血主播許展元等人應援，今天台韓大戰是攸關台灣能否晉級的1場關鍵比賽，市民廣場也湧進大批人潮，手上揮舞小國旗，高舉應援毛巾和手板大聲吶喊，為台灣隊加油打氣。

台灣隊的張育成、鄭宗哲分別在2局上、6局上敲出陽春全壘打時，現場尖叫、歡呼聲不斷，比賽過程台、韓互有拉鋸，比數一度落後又超前，現場氣氛緊張，球迷加油聲此起彼落，9局下結束，台、韓戰成4：4平手，比賽進入延長賽，台灣隊堅持到最後一刻，最終以1分之差，5：4擊敗南韓，保有晉級8強的希望。

到場觀賽的新北市議員洪佳君說，這是一場很精彩的比賽，令人感動，見證台灣棒球的實力。

許展元和全場球迷們合影留念，並和球迷相約，若台灣成功晉級、前進邁阿密，新北市政府將再次舉辦直播派對，但時間是早上6點，「大家還是要來喔！」

新北市政府在市民廣場舉辦WBC直播派對，邀請熱血主播許展元、啦啦隊成員到場應援。（記者賴筱桐攝）新北市政府在市民廣場舉辦WBC直播派對，邀請熱血主播許展元、啦啦隊成員到場應援。（記者賴筱桐攝）

2026世界棒球經典賽這場台韓大戰，攸關台灣能否晉級8強，吸引大批球迷到場觀看直播。（記者賴筱桐攝）2026世界棒球經典賽這場台韓大戰，攸關台灣能否晉級8強，吸引大批球迷到場觀看直播。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中