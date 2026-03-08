自由電子報
體育 即時新聞

台灣隊5：4扳倒南韓守住晉級希望 賴清德大呼感動：我們也超強！

2026/03/08 15:05

賴總統隨即在臉書發文感謝台灣英雄。（圖取自賴清德臉書）賴總統隨即在臉書發文感謝台灣英雄。（圖取自賴清德臉書）

〔記者陳昀／台北報導〕WBC經典賽C組預賽今天午場上演台韓大戰，台灣隊以5比4勝出，守住晉級希望。賴清德總統隨即在臉書發文大呼感動，「他們超強，但我們也超強！」

「他們超強，但我們也超強！」賴清德指出，這是古林睿煬昨天受訪時說的一句話，而今天在東京巨蛋面對強敵韓國，Team Taiwan 直接用表現證明了這句話！

賴清德細數，從古林睿煬先發四局、投到手指破皮，到林維恩、林凱威、孫易磊、張奕接力扛住壓力，最後曾峻岳成功關門，每一位投手都守住了屬於台灣的勝利希望。

賴清德表示，打線也在關鍵時刻全面點燃。張育成、鄭宗哲以及Stuart Fairchild 的全壘打帶起全隊氣勢。最關鍵的時刻，江坤宇強迫取分，「台灣隊長」陳傑憲帶傷奮力撲壘跑回致勝分，讓全場瞬間沸騰！

賴清德說，這一戰，每一位球員都拚到最後一刻，為台灣死命守住這場勝利。也正因如此，東京巨蛋一次又一次響起最熟悉、也最驕傲的聲音——台灣尚勇！

賴清德大讚，這是小組賽最後一戰，能夠擊敗韓國、把晉級希望繼續留住，真的很讓人感動！謝謝所有台灣英雄。你們都是我們最驕傲的 Team Taiwan！

