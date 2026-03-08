自由電子報
體育 即時新聞

驚濤駭浪險勝韓國！彰化縣府直播歡呼聲直衝6樓 王惠美說話了

2026/03/08 15:08

彰化縣長王惠美對台灣險勝南韓，比賽過程高潮迭起，肯定台灣隊對國家的付出與努力。（記者張聰秋攝）彰化縣長王惠美對台灣險勝南韓，比賽過程高潮迭起，肯定台灣隊對國家的付出與努力。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊預賽最後一戰對上韓國，攸關C組晉級情勢，台灣隊背水一戰，比賽過程驚濤駭浪、高潮迭起，台灣隊最終驚險勝出，贏球當下，彰化縣政府室內直播現場歡呼尖叫聲，在縣府6樓都能聽到，民眾情緒沸騰，直呼精彩又刺激。

縣長王惠美在直播現場表示，縣府連續4天在縣府中庭舉辦世界棒球經典賽室內直播，今天打出了一場非常漂亮的球賽，運動就是勝不驕、敗不餒，不到最後關頭絕對不認輸，雖然結果也不一定會贏，但看到台灣隊為國家持續不斷地戰鬥，贏得最後勝利，真的讓人動容也很感謝隊員全力以赴。

王惠美說，她發現觀賽民眾中，很多小朋友都是爸爸媽媽或阿公阿嬤帶來，小朋友看得懂，比大人更投人，實在很厲害，這也突顯縣府近年來讓棒球向下扎根已見成果，也希望彰化縣棒球發展，透過大家持續努力有更好的成績表現，彰化縣栽培出更多的人像沙子宸國家級球員，為國爭取最好的榮耀。

彰化縣府中庭直播現場，台灣隊贏球瞬間，全場沸騰。（記者張聰秋攝）彰化縣府中庭直播現場，台灣隊贏球瞬間，全場沸騰。（記者張聰秋攝）

直播現場民眾看得入迷投入，心情隨著賽程起伏，台灣贏球，現場歡呼聲喊得連6樓都聽得到。（記者張聰秋攝）直播現場民眾看得入迷投入，心情隨著賽程起伏，台灣贏球，現場歡呼聲喊得連6樓都聽得到。（記者張聰秋攝）

