經典賽》開轟又長打助南韓震撼台灣隊！韓職MVP抱憾低頭：好可惜...

金倒永。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今天在延長10局戰勝強敵南韓，曾奪下2024韓職MVP的強打金倒永，此役對台灣隊開轟又敲長打，無奈最終還是無法助隊獲勝，也讓他賽後充滿遺憾。

金倒永今於6局下砲轟林維恩，敲出左外野方向2分砲一棒逆轉，幫助南韓將比分改寫為3：2；8局下又對孫易磊敲出敲出中外野方向追平長打。不過10局下，金倒永面對曾峻岳無法再上演奇蹟，敲出右外野飛球遭接殺，成為這場比賽最後一個出局數。

賽後受訪時，金倒永連聲表示：「太可惜了，真的只有遺憾。」被問及全壘打表現，金倒永表示：「前兩個打席一直抓不到直球的時機點。這次賽會我對直球的掌握度一直不理想，所以設定好一定要抓直球攻擊。之前因為常對高球出棒，所以這次特別提醒自己注意低球，而且想更果斷攻擊第一球，就帶來好的結果。」

最後一個打席無法建功，令金倒永相當懊悔：「每個地方都很可惜。如果開局時能再更集中一點會怎樣？最後那個打席如果再更細膩處理會怎樣？現在就是對輸球真的很生氣，也很遺憾。」話說完，金倒永便低下頭。

接下來南韓對決澳洲之戰，必須計算各種得失分才有望晉級，金倒永說：「沒有什麼壓力，這本來就是打者該做的事，打者本來就應該多拿分數，明天我會更加努力。」

