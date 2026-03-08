自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》對台灣吞下心痛敗戰 柳志炫檢討：未能攻破古林是敗因之一

2026/03/08 15:17

古林睿煬霸氣怒吼。（記者陳志曲攝）古林睿煬霸氣怒吼。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽南韓隊今天在延長賽第10局以4：5不敵台灣，目前在C組累計1勝2敗，晉級八強之路也亮起紅燈，總教練柳志炫賽後坦言，這是一場一定要贏的比賽，未能拿下相當可惜，並指出未能在比賽前段攻破台灣先發投手古林睿煬，是敗因之一。

台灣隊在首戰0：3不敵澳洲，接著又以0：13提前被日本扣倒，落入0勝2敗的超級逆境，反觀南韓首戰先以11：4輕取捷克，昨對強敵日本也打出6：8的纏鬥戲碼，展現搶下8強門票的氣勢。但台灣昨14：0大勝捷克後，不但首勝開胡，也重振士氣，今天面對南韓在投打守都有不俗演出，反觀南韓的安打數4支不但比台灣7支少，過程中也出現短打失敗、跑者在壘間出局，以及10局上一壘手惠特科姆的守備判斷失誤等瑕疵。

柳志炫則強調，比賽還沒有結束，目前仍然晉級的各種可能性，「我們會做好準備，迎接明天的比賽。」韓媒則分析，南韓明天對澳洲之戰必須取勝，才能保住晉級8強的可能性，而且還必須至少贏5分、失分不超過2分，才有機會上演戲劇性的逆轉晉級。南韓明將由效力LG雙子的孫周永先發抗澳。

此外，柳志炫也指出，未能在比賽初期攻破台灣先發古林睿煬是敗因之一，「古林睿煬投了很長的局數，讓對手在比賽後段能夠保留更多戰力。」古林在前4局只被南韓敲出1支安打，表現堪稱完美，5局上續投先送出保送，再被敲安後，才交由林維恩接手，而林維恩成功製造雙殺讓對方只得1分。

南韓隊總教練柳志炫。（記者陳志曲攝）南韓隊總教練柳志炫。（記者陳志曲攝）

