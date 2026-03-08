自由電子報
體育 棒球 Team Taiwan

經典賽》「為了國家榮譽」 陳傑憲用骨裂的食指奮不顧身撲壘

2026/03/08 15:38

台灣隊陳傑憲。（特派記者陳志曲攝）台灣隊陳傑憲。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕台灣隊長陳傑憲日前對澳洲挨觸身球造成左手食指骨裂，今天經典賽台韓戰採突破僵局制的延長賽10局上，他被教練團派上場代跑二壘，蔣少宏短打，對方一壘手選擇傳三壘，陳傑憲用頭部滑壘方式安全進佔三壘，接著江坤宇短打，陳傑憲跑回致勝分，最終台灣隊以5：4扳倒南韓，經典賽史上台灣隊對南韓4戰全敗後，等了20年終於拿到對戰首勝。

陳傑憲左手食指骨裂，當時竟用左手去觸摸三壘壘包，而且還是用頭部滑壘的方式，受傷風險不小，今天賽後他解釋，「這樣就不會對不起自己，那個局面用頭部滑壘有點風險，但有時候在高張力的情況下，根本沒辦法控制自己做什麼事情，很開心自己能做到，如果用腳部滑壘的話，相信出局的機會比較大，所以選擇用頭部滑壘，即使受傷更嚴重，我覺得一切都值得了，畢竟是國家榮譽。」

至於用受傷的左手碰壘，陳傑憲強調這是本能，他表示，在正常的狀況下，用左手摸壘包邊角是最不容易被觸殺的距離，如果用右手摸壘包的話，身體勢必要閃，只想為球隊的勝利去努力、奮拚，很感謝自己，也感謝教練團相信他的腳程，在什麼都不能用的情況下，還有腳可以用，至少上場還可以做出貢獻，很開心可以造就這一勝。

