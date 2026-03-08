自由電子報
體育 即時新聞

TEAM TAIWAN！經典賽彰基總院長陳穆寬砸百萬請醫護看直播吃美食

2026/03/08 15:52

經典賽彰基狂砸百萬元請醫護看直播吃美食。（彰基提供）經典賽彰基狂砸百萬元請醫護看直播吃美食。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕就是要TEAM TAIWAN！2026年世界棒球經典賽熱烈開打，台灣隊與日本、韓國兩戰掀起全台棒球應援熱潮，彰化基督教醫院也同步舉辦直播觀賽活動，培訓中心的大螢幕前擠滿醫護與行政同仁，總院長陳穆寬還安排院方砸百萬元買壽司、披薩、炸雞與各式點心飲，讓員工在假日輕鬆看球、共享比賽熱度並且享受美食。大家一邊大啖美食，一邊揮舞加油棒高喊「TEAM TAIWAN」，醫院瞬間化身熱血棒球應援場。

今天台灣隊與韓國隊開打，彰基總院長陳穆寬到場向觀賞球賽的員工致意。他表示台灣隊在國際賽場上的拚戰精神令人感動，也凝聚了國人的心。賽事中輸贏乃兵家常事，但在困境中仍努力不懈、迎頭趕上，才是真正的運動家精神。

今天彰基邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員林可、波波、曼容到場帶動應援，另外也邀請章魚哥（林駿杰）於現場主持，醫護們一起揮舞加油棒高喊「TEAM TAIWAN」，全場歡聲雷動，彷彿成了棒球場看台。

美食更是堆滿整個總院，放眼望去都是美食與飲料，讓醫護人員看傻，有醫護說從來沒有看過這麼多的美食，簡直多到滿出來讓大家「吃免驚」，而且炸雞、披薩、蛋糕、飲料還是不間斷的一直送來，實在多到太誇張。為了體恤在上班的醫護人員，在院內值班的員工，總院長陳穆寬也請他們在護理站吃韓國泡菜pizza, 喝飲料，讓大家為台灣隊加油。

陳穆寬表示，未來仍將持續規劃多元員工活動，讓醫療團隊在守護民眾健康之餘，也能感受到醫院對員工的關懷與支持，共同打造溫暖而有力量的醫療團隊。

經典賽彰基大手筆請醫護看直播吃美食。（彰基提供）經典賽彰基大手筆請醫護看直播吃美食。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬（中）與 Passion Sisters 成員共同號召醫護為經典賽「TEAM TAIWAN」集氣。（彰基提供）彰基總院長陳穆寬（中）與 Passion Sisters 成員共同號召醫護為經典賽「TEAM TAIWAN」集氣。（彰基提供）

章魚哥（林駿杰）以充滿活力的裝扮帶動全場氣氛，醫護同仁紛紛舉起加油棒響應。（彰基提供）章魚哥（林駿杰）以充滿活力的裝扮帶動全場氣氛，醫護同仁紛紛舉起加油棒響應。（彰基提供）

彰基砸百萬元請醫護看經典賽直播，美食多到滿出來。（彰基提供）彰基砸百萬元請醫護看經典賽直播，美食多到滿出來。（彰基提供）

經典賽彰基狂砸百萬元請醫護看直播吃美食。（彰基提供）經典賽彰基狂砸百萬元請醫護看直播吃美食。（彰基提供）

