體育 即時新聞

賀台灣隊擊敗韓國隊！ 華信「國內全航線85折」限時優惠

2026/03/08 16:07

華信航空宣布，推出國內全航線85折限時優惠，即刻起至明天（9日）9點59分前，旅客只要透過華信航空APP購票並輸入折扣碼「WBC308」即可享優惠。（華信航空提供）華信航空宣布，推出國內全航線85折限時優惠，即刻起至明天（9日）9點59分前，旅客只要透過華信航空APP購票並輸入折扣碼「WBC308」即可享優惠。（華信航空提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕WBC世界棒球經典賽今（8）天上演台韓大戰，台灣隊展現驚人韌性與團隊戰力成功擊敗韓國，全台球迷熱血沸騰。華信航空表示，為慶祝台灣英雄奪下勝利，宣布推出國內全航線85折限時優惠，即刻起至明天（9日）9點59分前，旅客只要透過華信航空APP購票並輸入折扣碼「WBC308」即可享優惠。

華信航空董事長陳大鈞表示，棒球是台灣最具凝聚力的運動，今天擊敗強敵韓國，再次展現台灣棒球的實力與韌性，也讓全台球迷深受感動、全台灣團結一心。華信航空很榮幸能以實際行動與球迷一同分享這場振奮人心的勝利。

華信航空總經理莊明哲指出，台灣隊在場上的拼勁感動每一位國人，為回饋廣大球迷熱血吶喊的辛勞，華信航空特別在賽後推出國內航線85折限定優惠，無論是前往花東漫遊或是離島度假，邀請大家帶著勝利的好心情，跟著台灣隊的氣勢一起起飛！

華信航空指出，即刻起至明天（9日）9點59分前，只要在華信航空APP購票並輸入折扣碼「WBC308」就享國內全航線85優惠，旅遊期間自3月15日起至2026年6月30日止，數量有限、用完為止，敬請把握。

