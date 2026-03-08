自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

骨裂還撲壘！陳傑憲跑回致勝分淚灑球場 作家感動：你怎能不愛他

2026/03/08 16:28

台灣隊長陳傑憲。（特派記者陳志曲攝）台灣隊長陳傑憲。（特派記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕今天經典賽「台韓大戰」，台灣隊長陳傑憲在延長賽10局上代跑二壘，結果跑回致勝分，賽後情緒激動淚灑球場。對此，體育專欄作家「體育大叔」感動表示，陳傑憲曾分享他的偶像是韓國隊的李政厚，如今他以台灣隊長的身份，紮紮實實擊敗了李政厚帶領的韓國，高呼，「你怎能不愛陳傑憲？」

體育大叔在臉書發文表示，今天當10局上，陳傑憲不顧他的手指骨裂傷勢，以頭部俯衝上三壘時，他想起了《灌籃高手》這部經典漫畫。當櫻木花道在對山王工業的最後關頭背部受傷，即使可能危及籃球生涯，他仍堅持上場，櫻木說了一句名言，「我只有現在啊！」

體育大叔分享，陳傑憲前年才和統一獅簽下10年合約，他絕對不是「只有現在」，他的職業生涯、他的身體，都比這一場比賽重要得多。但陳傑憲還是義無反顧的撲了下去，他到底是為了什麼而撲？相信大家都知道。

他大讚，這個男人真的太不可思議了，自從首戰對澳洲被觸身球打到手指骨裂後，復健科醫師延判至少要休一個半月。但陳傑憲在昨天對捷克賽前就上場練打，還一直吵著要上場，今天他一度以為老天給台灣最好的劇本，就是他上場代打擊出致勝安。沒想到還有更棒的劇本，更沒想到陳傑憲就算只是跑壘，也能夠當英雄。

體育大叔分析，和12強拿到MVP不同，陳傑憲這次經典賽一支安打都沒有打出來，但他仍成功率領這支球隊拿到了重要的勝利。陳傑憲曾分享他的偶像是韓國隊的李政厚，還曾說如果能像李政厚這樣又帥又強該有多好。「但傑憲你知道嗎？你今天以台灣隊長的身份，紮紮實實擊敗了李政厚帶領的韓國」，高呼，「你怎能不愛陳傑憲？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「真的真的沒有想到，算跑壘他真的也能當英雄！」、「謝謝隊長，他那一撲整個大家都沸騰」、「今天以後再也不用再說好想贏韓國啦」、「四爺比李政厚帥ㄧ萬倍！」、「傑憲就是又帥又強 他不用仰望李政厚」、「天生英雄命」、「看到隊長傑憲，永不放棄的這一幕，太棒了，好感動！」、「台灣隊長當之無愧」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中