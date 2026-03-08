骨裂還撲壘！陳傑憲跑回致勝分淚灑球場 作家感動：你怎能不愛他

台灣隊長陳傑憲。（特派記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕今天經典賽「台韓大戰」，台灣隊長陳傑憲在延長賽10局上代跑二壘，結果跑回致勝分，賽後情緒激動淚灑球場。對此，體育專欄作家「體育大叔」感動表示，陳傑憲曾分享他的偶像是韓國隊的李政厚，如今他以台灣隊長的身份，紮紮實實擊敗了李政厚帶領的韓國，高呼，「你怎能不愛陳傑憲？」

體育大叔在臉書發文表示，今天當10局上，陳傑憲不顧他的手指骨裂傷勢，以頭部俯衝上三壘時，他想起了《灌籃高手》這部經典漫畫。當櫻木花道在對山王工業的最後關頭背部受傷，即使可能危及籃球生涯，他仍堅持上場，櫻木說了一句名言，「我只有現在啊！」

體育大叔分享，陳傑憲前年才和統一獅簽下10年合約，他絕對不是「只有現在」，他的職業生涯、他的身體，都比這一場比賽重要得多。但陳傑憲還是義無反顧的撲了下去，他到底是為了什麼而撲？相信大家都知道。

他大讚，這個男人真的太不可思議了，自從首戰對澳洲被觸身球打到手指骨裂後，復健科醫師延判至少要休一個半月。但陳傑憲在昨天對捷克賽前就上場練打，還一直吵著要上場，今天他一度以為老天給台灣最好的劇本，就是他上場代打擊出致勝安。沒想到還有更棒的劇本，更沒想到陳傑憲就算只是跑壘，也能夠當英雄。

體育大叔分析，和12強拿到MVP不同，陳傑憲這次經典賽一支安打都沒有打出來，但他仍成功率領這支球隊拿到了重要的勝利。陳傑憲曾分享他的偶像是韓國隊的李政厚，還曾說如果能像李政厚這樣又帥又強該有多好。「但傑憲你知道嗎？你今天以台灣隊長的身份，紮紮實實擊敗了李政厚帶領的韓國」，高呼，「你怎能不愛陳傑憲？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「真的真的沒有想到，算跑壘他真的也能當英雄！」、「謝謝隊長，他那一撲整個大家都沸騰」、「今天以後再也不用再說好想贏韓國啦」、「四爺比李政厚帥ㄧ萬倍！」、「傑憲就是又帥又強 他不用仰望李政厚」、「天生英雄命」、「看到隊長傑憲，永不放棄的這一幕，太棒了，好感動！」、「台灣隊長當之無愧」。

