自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

睽違60年！「日本天皇一家」到場觀看WBC 東京巨蛋全面警戒

2026/03/08 17:42

根據宮內廳最新消息，今日晚間在東京巨蛋的經典賽日澳大戰，日本德仁天皇、雅子皇后與愛子公主（愛子內親王），會一同親臨現場。（資料照，美聯社） 根據宮內廳最新消息，今日晚間在東京巨蛋的經典賽日澳大戰，日本德仁天皇、雅子皇后與愛子公主（愛子內親王），會一同親臨現場。（資料照，美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，台韓大戰在稍早結束後，主辦單位迅速引導球迷離場，整座東京巨蛋進入高度警戒狀態。日媒指出，今（8）日晚間在東京巨蛋上演的日澳大戰，同時將迎接睽違60年的「天覽試合」，屆時日本天皇一家將會親自到場觀賽，各界也相當好奇，大谷翔平選手賽後是否會與日本王室進行「夢幻會面」。

綜合日媒報導，宮內廳先前宣布，德仁天皇預計在8日親自前往東京巨蛋，觀看日本隊迎戰澳洲隊。報導指出，這是日本棒壇睽違60年以來，再次出現「天覽試合」的歷史紀錄，上一次是在1966年11月6日，全日本隊對上洛杉磯道奇隊的日美交流賽，最終日本取勝；首次出現「天覽試合」，則是在1959年6月25日，讀賣巨人決戰阪神虎。

根據宮內廳最新消息，今日晚間在東京巨蛋的經典賽日澳大戰，不只德仁天皇會到場，雅子皇后與愛子公主（愛子內親王）也會一同親臨現場。對此，東京巨蛋在台韓之戰結束後，立刻啟動最高規格的維安管制，不僅迅速引導並未持有日澳戰門票的觀眾離場，球場內外也加派警衛人員，並全面檢查入場觀眾與場地是否有可疑物品。

日媒指出，德仁天皇與雅子皇后都相當熱愛棒球運動，受到雙親影響的愛子公主，也從小對棒球產生濃厚興趣。宮內廳曾分享德仁天皇在11歲時，穿著讀賣巨人隊末次利光選手的球衣揮棒打擊的影片。雅子皇后則是在中學時期，時常去讀賣巨人隊的練習場地觀看選手訓練，還與朋友創立壘球社；後來前往美國就讀高中，她也曾加入校內壘球隊。

隨著時間推移，目前日本天皇一家最關注的棒球員是大谷翔平。據悉，雅子皇后曾在2021年生日談話中提到，大谷翔平以「二刀流」在美國職棒大聯盟取得卓越成就，並在之後的2024年、2025年生日談話都有也有再次提及他；德仁天皇則是在2024年生日記者會，稱讚大谷翔平的挑戰精神與表現，「為我們帶來了光明的夢想與希望。」

根據宮內廳相關人士指出，日本王室成員很少公開發表個人感想，因此天皇夫妻在過去5年間，5度公開提到並讚揚大谷翔平，屬於相當罕見的情況。

在 Threads 查看

在 Threads 查看

相關新聞請見：

大谷翔平拚史上首見紀錄前夕 日澳戰先寫高懸60年紀錄

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中