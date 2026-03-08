睽違60年！「日本天皇一家」到場觀看WBC 東京巨蛋全面警戒

根據宮內廳最新消息，今日晚間在東京巨蛋的經典賽日澳大戰，日本德仁天皇、雅子皇后與愛子公主（愛子內親王），會一同親臨現場。（資料照，美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，台韓大戰在稍早結束後，主辦單位迅速引導球迷離場，整座東京巨蛋進入高度警戒狀態。日媒指出，今（8）日晚間在東京巨蛋上演的日澳大戰，同時將迎接睽違60年的「天覽試合」，屆時日本天皇一家將會親自到場觀賽，各界也相當好奇，大谷翔平選手賽後是否會與日本王室進行「夢幻會面」。

綜合日媒報導，宮內廳先前宣布，德仁天皇預計在8日親自前往東京巨蛋，觀看日本隊迎戰澳洲隊。報導指出，這是日本棒壇睽違60年以來，再次出現「天覽試合」的歷史紀錄，上一次是在1966年11月6日，全日本隊對上洛杉磯道奇隊的日美交流賽，最終日本取勝；首次出現「天覽試合」，則是在1959年6月25日，讀賣巨人決戰阪神虎。

根據宮內廳最新消息，今日晚間在東京巨蛋的經典賽日澳大戰，不只德仁天皇會到場，雅子皇后與愛子公主（愛子內親王）也會一同親臨現場。對此，東京巨蛋在台韓之戰結束後，立刻啟動最高規格的維安管制，不僅迅速引導並未持有日澳戰門票的觀眾離場，球場內外也加派警衛人員，並全面檢查入場觀眾與場地是否有可疑物品。

日媒指出，德仁天皇與雅子皇后都相當熱愛棒球運動，受到雙親影響的愛子公主，也從小對棒球產生濃厚興趣。宮內廳曾分享德仁天皇在11歲時，穿著讀賣巨人隊末次利光選手的球衣揮棒打擊的影片。雅子皇后則是在中學時期，時常去讀賣巨人隊的練習場地觀看選手訓練，還與朋友創立壘球社；後來前往美國就讀高中，她也曾加入校內壘球隊。

隨著時間推移，目前日本天皇一家最關注的棒球員是大谷翔平。據悉，雅子皇后曾在2021年生日談話中提到，大谷翔平以「二刀流」在美國職棒大聯盟取得卓越成就，並在之後的2024年、2025年生日談話都有也有再次提及他；德仁天皇則是在2024年生日記者會，稱讚大谷翔平的挑戰精神與表現，「為我們帶來了光明的夢想與希望。」

根據宮內廳相關人士指出，日本王室成員很少公開發表個人感想，因此天皇夫妻在過去5年間，5度公開提到並讚揚大谷翔平，屬於相當罕見的情況。

