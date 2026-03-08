經典賽》看到台灣隊賽後的淚水，韓媒反思：「更想贏的是他們？」

台灣隊拿下勝利。（特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽台灣隊今天在C組預賽以5：4在延長賽力克南韓後，幾乎全隊都忍不住激動落淚，韓媒也捕捉先發投手古林睿煬拭淚、4棒張育成哭紅雙眼的畫面，也以「台灣隊擊敗韓國後全隊痛哭。是他們更渴望勝利嗎？苦澀離場的韓國」為題報導。

南韓隊在過去3屆經典賽都於預賽遭淘汰，本屆在總教練柳志炫帶領下的目標就是「打進8強」，原本首戰11：4輕取捷克，並在昨晚和強敵日本打成6：8輸球的纏鬥戰，都讓外界看到南韓本屆的決心，只是今天不敵台灣後，晉8強的目標亮起紅燈，且台灣隊的鬥志和淚水，更讓韓媒「體育朝鮮」反思自問：「是台灣隊更渴望勝利嗎？」

文中並引用台灣隊長陳傑憲賽後所說：「站在球場上時眼淚完全停不下來。所有人都沒有放棄，球迷也沒有放棄我們。非常感謝大家把東京巨蛋變成像台灣的主場一樣，真的很感謝大家的愛與支持。」陳傑憲也指出，「剩下的比賽結果並不是我們能掌控的，我們只能把一切交給命運，只能等待。我相信上天會給台灣好的機會。今天或明天就會有答案，我們會以平常心等待。」

韓媒則指出，南韓明晚6點在東京巨蛋與澳洲進行最後決戰，在捷克已確定淘汰的情況下，韓澳戰的結果，將決定C組第二名究竟是澳洲、韓國或台灣，目前以澳洲的情勢最為有利。

