桌球》重慶冠軍賽籤表出爐！林昀儒首輪再戰瑞典左手名將卡爾森

林昀儒在重慶冠軍賽男單首輪再度遭遇瑞典名將卡爾森。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2026年WTT重慶冠軍賽將於3月10日點燃戰火，今天下午進行抽籤儀式，尋求今年第2冠的「沉默刺客」林昀儒，男單首輪將遭遇瑞典左手名將卡爾森；鄭怡靜女單首戰則和世界排名31的香港名將杜凱琹上演「台港一姐對決」。

24歲的林昀儒今年開季手感發燙，先奪下杜哈冠軍賽冠軍，上一站在新加坡大滿貫賽也一路殺進決賽才敗給世界球王王楚欽，世界排名回升至第7。

林昀儒在新加坡大滿貫賽32強賽才以直落三解決世界排名37的卡爾森，寫下對戰4戰全勝的紀錄，沒想到這回在重慶再度狹路相逢，小林若能順利闖過首關，16強將遭遇兩名山東魏橋俱樂部隊友周啟豪和黃友政的贏家。世界排名21的周啟豪今年杜哈球星挑戰賽8強賽曾以3:1力退黃友政，最後在決賽擊退另一中國新秀溫瑞博，奪下今年首冠。以外卡參賽的黃友政則是今年杜哈支線賽男單冠軍。

女單方面，世界排名18的鄭怡靜生涯和杜凱琹交手14次，雙方各拿7勝平分秋色，不過，最近一次在今年馬斯開特挑戰賽，鄭怡靜激戰5局後以2:3飲恨。鄭怡靜這一站若能完成復仇，16強將對上世界排名第2的中國名將王曼昱和日本女將大藤沙月的勝方，鄭怡靜兩週前在新加坡大滿貫賽32強才以1:3敗給王曼昱，苦吞對戰7連敗。

