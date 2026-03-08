自由電子報
韓國隊遭台灣擊垮！晉級只剩唯一希望 韓媒崩喊：無法抵擋台灣火力

2026/03/08 17:24

台灣隊重挫南韓隊。（特派記者陳志曲攝）台灣隊重挫南韓隊。（特派記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰台灣隊以5比4成功擊敗韓國。韓國媒體賽後直言，韓國投手群完全無法抵擋台灣火力，關鍵時刻又挨了3發全壘打更成為致命傷，感嘆「韓國投手向台灣火力低頭」。

根據韓媒《The Fact》 報導，這場台韓大戰韓國全隊僅擊出4支安打，雖然金倒永2安打、3打點表現相當出色，不過還是無力逆轉。而台灣隊火力全開的打線，更讓韓國隊抵擋不住，關鍵時刻又挨了3發全壘打更成為致命傷，成為比賽勝負的重要轉折點，最終在延長10局以4比5落敗。

報導指出，韓國投手群在本屆賽事狀況不佳，小組賽3場比賽已被轟出8支全壘打。包括對捷克挨1轟、對日本被轟4支，而本場對台灣又被敲出3轟。

此戰過後，韓國戰績來到1勝2敗，晉級8強的情勢變得相當嚴峻。若今日澳洲敗給日本，韓國就必須在9日對澳洲的比賽中獲勝，才有機會延續晉級希望。而台灣若要取得晉級，必須祈禱韓國擊敗澳洲，屆時台、韓、澳三隊將同為2勝2敗，將進入「失分率」決戰。只要韓、澳兩隊在該場比賽的失分率高於台灣，台灣隊就能憑藉數據優勢奪下分組第二，攜手日本晉級。

