「真的好想贏韓國」成經典回憶 徐展元見證WBC勝韓：年輕國手扛住壓力令人感動

曾高喊「真的好想贏韓國！」徐展元見證WBC台灣擊敗韓國，直呼年輕國手抗壓表現令人感動。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳逸寬／新北報導〕世界棒球經典賽（WBC）台灣擊敗韓國，歷經多次領先、追平與逆轉，最終守住勝利。資深體育主播徐展元今（8日）在新北市政府主持WBC台韓大戰直播派對，並在賽後受訪表示，這場比賽過程跌宕起伏、張力十足，更讓人看見台灣年輕國手在巨大壓力下仍能穩住陣腳，「真的非常令人佩服，也非常感動。」

徐展元過去在轉播時曾因台灣不敵韓國，激動落淚喊出「真的好想贏韓國」，成為台灣棒球迷記憶深刻的一幕。多年後再次見證台韓大戰，他坦言，比賽過程仍不免想起2013年經典賽台灣在第8局遭逆轉的往事，「那個記憶太深刻了」。

他指出，本場比賽雙方比分一路拉鋸，台灣隊經歷領先、被追平甚至一度落後，但最終仍能扛住壓力守住勝利，「這樣曲曲折折的過程，反而更能看出球員的抗壓性。」

談到關鍵調度，徐展元特別點出總教練曾豪駒在延長賽10局上半派出「台灣隊長」陳傑憲代跑的決定，直言是「神來之筆」，成功帶動全隊氣勢。

徐展元也說，看到鄭宗哲擊出全壘打時自己其實已經眼眶泛淚。他也提到，從1998年陳金鋒砲轟朴贊浩，到如今的新生代球員，台灣棒球世代接力，如今這批年輕國手已能在國際大賽中扛起重任。

資深體育主播徐展元（前排右5）今（8日）在新北市政府主持WBC台韓大戰直播派對，與上千名球迷一同為台灣隊勝利歡呼。（記者陳逸寬攝）

台灣隊在WBC首度擊敗韓國，現場球迷感動泛淚慶祝。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels檸檬（左起）、卡洛琳、栗子熱力帶動球迷應援。（記者陳逸寬攝）

台灣隊在WBC首度擊敗韓國，現場球迷歡聲雷動。（記者陳逸寬攝）

