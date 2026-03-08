自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 Team Taiwan

「真的好想贏韓國」成經典回憶 徐展元見證WBC勝韓：年輕國手扛住壓力令人感動

2026/03/08 16:42

曾高喊「真的好想贏韓國！」徐展元見證WBC台灣擊敗韓國，直呼年輕國手抗壓表現令人感動。（記者陳逸寬攝）曾高喊「真的好想贏韓國！」徐展元見證WBC台灣擊敗韓國，直呼年輕國手抗壓表現令人感動。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳逸寬／新北報導〕世界棒球經典賽（WBC）台灣擊敗韓國，歷經多次領先、追平與逆轉，最終守住勝利。資深體育主播徐展元今（8日）在新北市政府主持WBC台韓大戰直播派對，並在賽後受訪表示，這場比賽過程跌宕起伏、張力十足，更讓人看見台灣年輕國手在巨大壓力下仍能穩住陣腳，「真的非常令人佩服，也非常感動。」

徐展元過去在轉播時曾因台灣不敵韓國，激動落淚喊出「真的好想贏韓國」，成為台灣棒球迷記憶深刻的一幕。多年後再次見證台韓大戰，他坦言，比賽過程仍不免想起2013年經典賽台灣在第8局遭逆轉的往事，「那個記憶太深刻了」。

他指出，本場比賽雙方比分一路拉鋸，台灣隊經歷領先、被追平甚至一度落後，但最終仍能扛住壓力守住勝利，「這樣曲曲折折的過程，反而更能看出球員的抗壓性。」

談到關鍵調度，徐展元特別點出總教練曾豪駒在延長賽10局上半派出「台灣隊長」陳傑憲代跑的決定，直言是「神來之筆」，成功帶動全隊氣勢。

徐展元也說，看到鄭宗哲擊出全壘打時自己其實已經眼眶泛淚。他也提到，從1998年陳金鋒砲轟朴贊浩，到如今的新生代球員，台灣棒球世代接力，如今這批年輕國手已能在國際大賽中扛起重任。

資深體育主播徐展元（前排右5）今（8日）在新北市政府主持WBC台韓大戰直播派對，與上千名球迷一同為台灣隊勝利歡呼。（記者陳逸寬攝）資深體育主播徐展元（前排右5）今（8日）在新北市政府主持WBC台韓大戰直播派對，與上千名球迷一同為台灣隊勝利歡呼。（記者陳逸寬攝）

台灣隊在WBC首度擊敗韓國，現場球迷感動泛淚慶祝。（記者陳逸寬攝）台灣隊在WBC首度擊敗韓國，現場球迷感動泛淚慶祝。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels檸檬（左起）、卡洛琳、栗子熱力帶動球迷應援。（記者陳逸寬攝）富邦悍將啦啦隊Fubon Angels檸檬（左起）、卡洛琳、栗子熱力帶動球迷應援。（記者陳逸寬攝）

台灣隊在WBC首度擊敗韓國，現場球迷歡聲雷動。（記者陳逸寬攝）台灣隊在WBC首度擊敗韓國，現場球迷歡聲雷動。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中