自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 Team Taiwan

經典賽》很多台灣隊球員賽後都哭了 曾豪駒感性談話

2026/03/08 16:55

台灣隊擊敗南韓拿下勝利。（特派記者陳志曲攝）台灣隊擊敗南韓拿下勝利。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕WBC經典賽C組預賽今天午場上演台韓大戰，兩隊鏖戰到延長賽，10局上台灣隊拿到寶貴的1分，最終就以5：4擊敗南韓，台灣隊戰績2勝2敗，爭奪8強戰門票還有機會。

過去經典賽台灣隊對南韓4戰全敗，今天終於拿下歷史性的隊戰首勝，賽後許多台灣隊球員都哭了，總教練曾豪駒說，「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂，我們一開始走得不順利，但到最後可以將大家凝聚在一起，共同打下最後兩場勝利，尤其是今天這一場。」

台灣隊前兩場遭澳洲、日本完封，接著連拿兩勝保住晉級8強的一線生機，曾總說，「賽前我們也知道機會有點弱勢，但我們掌握機會，把機會留下來，今天一開始就看到很多選手就很專注做好自己工作，很高興我們最後贏下勝利。」

曾總表示，贏下這麼精彩的比賽，選手、教練和團隊這四天來壓力都很大，希望大家回去好好休息，明天陪陪家人去走一走，放鬆心情，現在就是要看後面的機會，看怎麼演變，把自己心情保持好，保持邁向邁阿密的心情

對於勁敵南韓，曾總認為，每次經典賽南韓都是精銳盡出，這幾天都有看他們比賽，非常強悍，比賽結束才知道台灣隊在經典賽史上第一次打敗南韓，「我們只有專注當下，知道他們帶給我們的壓力，想著怎麼去反擊，最後我們成功了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中