經典賽》很多台灣隊球員賽後都哭了 曾豪駒感性談話

台灣隊擊敗南韓拿下勝利。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕WBC經典賽C組預賽今天午場上演台韓大戰，兩隊鏖戰到延長賽，10局上台灣隊拿到寶貴的1分，最終就以5：4擊敗南韓，台灣隊戰績2勝2敗，爭奪8強戰門票還有機會。

過去經典賽台灣隊對南韓4戰全敗，今天終於拿下歷史性的隊戰首勝，賽後許多台灣隊球員都哭了，總教練曾豪駒說，「我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂，我們一開始走得不順利，但到最後可以將大家凝聚在一起，共同打下最後兩場勝利，尤其是今天這一場。」

台灣隊前兩場遭澳洲、日本完封，接著連拿兩勝保住晉級8強的一線生機，曾總說，「賽前我們也知道機會有點弱勢，但我們掌握機會，把機會留下來，今天一開始就看到很多選手就很專注做好自己工作，很高興我們最後贏下勝利。」

曾總表示，贏下這麼精彩的比賽，選手、教練和團隊這四天來壓力都很大，希望大家回去好好休息，明天陪陪家人去走一走，放鬆心情，現在就是要看後面的機會，看怎麼演變，把自己心情保持好，保持邁向邁阿密的心情

對於勁敵南韓，曾總認為，每次經典賽南韓都是精銳盡出，這幾天都有看他們比賽，非常強悍，比賽結束才知道台灣隊在經典賽史上第一次打敗南韓，「我們只有專注當下，知道他們帶給我們的壓力，想著怎麼去反擊，最後我們成功了。」

