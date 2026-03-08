自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》蘇文儒砍20分、新洋將杭特準絕殺！海神賞特攻2連敗

2026/03/08 17:17

杭特。（TPBL提供）杭特。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄海神今天和中信特攻一路鏖戰的最後一刻，新洋將杭特飆進致勝兩分球、全場攻下18分，率隊以90：88險勝對手，本週在主場拿下1勝1負。

上季拿下亞軍的海神，這季打得相當艱辛，目前戰績敬陪末座。但他們也未放棄，農曆年後持續補強，網羅新洋將、26歲雙能衛杭特，期盼能夠挹注火力，而他開箱首秀就飆出30分，可惜未能幫助球隊贏球。

海神今天面對特攻，自開局保有領先優勢，首節打完暫時以2分領先，但特攻在次節靠著金恩的發揮持續緊咬，隨後林韋翰抄截後快攻上籃助隊超前，半場打完特攻暫時以43：42領先。

特攻馬可上半場拿下12分全隊最高，但團隊三分球11投僅1中，海神方面，杭特進帳12分、蘇文儒9分次之。

易籃後，特攻內馬、阿巴西輪流在外線開火，特攻一度擴大領先，隨後克力斯飆進三分球，吳曉謹籃下放進，海神追到1分差，隨後胡瓏貿、杭特接力得分後超前，和謝亞軒很快還以顏色，雙方持續纏鬥。

終場前20.7秒，蘇文儒中距離出手命中，海神取得2分領先，隨後阿巴西開後門放進兩分追成88：88平手，剛剛防守出包的杭特最後一波進攻自己打進，助隊握有兩分領先，而阿巴西還握有最後一擊的機會，可惜彈網而出無力追平。

海神蘇文儒繳出全隊最高20分、11籃板，杭特18分、5籃板、5助攻，胡瓏貿和于煥亞都拿下10分；特攻方面，傷癒回歸的阿巴西進帳全隊最高19分，馬可攻下17分、16籃板，內馬也拿下17分。

蘇文儒。（TPBL提供）蘇文儒。（TPBL提供）

