經典賽》「輸球誰投得好都沒意義」 柳賢振挨轟讚台灣打者力量很強

2026/03/08 17:47

台灣隊張育成敲出陽春全壘打。（特派記者陳志曲攝）台灣隊張育成敲出陽春全壘打。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕力拚睽違17年晉級經典賽8強複賽的南韓隊，今天以4：5不敵台灣隊，寫下隊史首見紀錄。38歲老將柳賢振先發3局挨轟失1分，他在賽後受訪盛讚台灣打者的力量很強。

柳賢振睽違17年再度登上經典賽舞台，他上一次參加WBC是在2009年，當時同樣對台灣先發，在東京巨蛋的小組賽中投出3局無失分的表現。如今再度披上國家隊戰袍的柳賢振，本屆有可能是他在國際賽事的最後一舞。

柳賢振再度於台韓大戰中先發，2局上被張育成敲出左外野陽春砲，讓台灣隊先馳得點。他此役先發3局用50球，被敲3支安打失1分，包括一發陽春砲，另有3次三振，防禦率為3.00。

南韓在延長賽以4：5不敵台灣隊，柳賢振賽後受訪表示，最遺憾的還是輸掉比賽。只要輸球，不管誰投得好或不好，其實都沒有太大意義，他也稱讚台灣打者力量，這一點他非常清楚，但很可惜，一顆失投球就變成了全壘打。

南韓隊仍有晉級8強複賽的機會，柳賢振也向隊友喊話：「我們隊裡有很多好球員，現在是必須多得分、同時盡量少失分的情況，希望大家能拿出自己的實力，冷靜地把比賽打好。」

南韓隊先發投手柳賢振。（特派記者陳志曲攝）南韓隊先發投手柳賢振。（特派記者陳志曲攝）

