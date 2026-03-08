自由電子報
經典賽》日本隊3連勝奪分組第一 台灣隊晉級劇本出爐！

2026/03/08 20:43

日本隊以4：3險勝澳洲。（路透）日本隊以4：3險勝澳洲。（路透）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕在台灣隊今下午擊敗南韓隊的助攻，經典賽日本隊提前晉級8強，今晚在日本德仁天皇一家人暌違60年觀賽之下迎戰澳洲，前6局面臨1分落後的重壓，吉田正尚在7局下夯出起死回生的逆轉2分砲，率隊以4：3奪下3連勝和C組第一，同時讓台灣隊抱有晉級希望，就看明晚韓澳戰賽果。

日本德仁天皇、雅子皇后與愛子公主。（美聯社）日本德仁天皇、雅子皇后與愛子公主。（美聯社）

日本隊狂掃3連勝直取C組第一，成為全球首支晉級8強隊伍。而C組第2支晉級隊伍要等明晚6點韓澳戰賽果而定，只要明晚南韓擊敗澳洲，且南韓得8分以上、澳洲得3分以上，台灣隊就宣告晉級8強。

澳洲隊先發麥克當諾（Callum MacDonald）對日本隊繳出好投，前3局僅被若月健矢敲安，連續2打席解決大谷翔平，投完54球3局無失分退場。日本隊先發投手菅野智之也不遑多讓，合計50球先發4局僅被敲4支安打，無失分。

大谷翔平賽前2戰8打席瘋狂上壘7次，今前5局對澳洲隊卻靜悄悄，且日本隊跑守狀況不少，大谷翔平在4局下滿壘打擊，二壘跑者牧秀悟竟被捕手牽制出局，瓦解滿壘攻勢。6局上，澳洲隊三番懷菲德擊出二壘安打，盜三壘時製造捕手若月健矢的暴傳失誤，率先攻分先馳得點。

日本隊悶到7局下，還是要靠大谷翔平扮演「起爆劑」，他先選到四壞上壘，隨後吉田正尚在2出局夯逆轉2分砲，一棒起死回生，這是他在經典賽生涯第4發全壘打，寫下日本選手最多紀錄。8局下，日本隊靠佐藤輝明適時長打補刀，單局猛攻2分保險。

只是澳洲隊在9局上再度嚇出日本隊冷汗，四番霍爾和溫格羅夫砲轟終結者大勢，所幸他最終仍製造滾地球出局，以1分差收下比賽勝利，讓日本天皇一家人露出微笑。

菅野智之。（美聯社）菅野智之。（美聯社）

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

吉田正尚。（美聯社）吉田正尚。（美聯社）

佐藤輝明。（美聯社）佐藤輝明。（美聯社）

