連日關鍵全壘打！ 費仔IG飆破10萬粉 台灣球迷洗版告白「超愛你」

〔即時新聞／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）迎戰捷克、南韓時，都轟出全壘打為台灣隊奪下關鍵比分，亮眼表現獲得大批台灣球迷喝采。據悉，費仔個人IG帳號原本僅有約3萬多人追蹤，歷經2場WBC比賽後，IG火速突破10多萬人追蹤，並且人數還在持續飆漲中。

回顧台灣隊在C組預賽的表現，台灣隊在第一、二場的比賽，接連遭澳洲、日本完封。昨（7）日台灣隊背水一戰對決捷克，費仔表現相當突出，在2局上兩出局後滿壘的情況下，轟出左外野滿貫砲、個人單場跑出3次盜壘成功，為台灣隊進帳4分；今（8）日對決南韓隊，費仔在8局上夯出逆轉2分砲，成功為台灣隊拉開分差。

費仔連續敲出關鍵全壘打，打帶動台灣隊贏球氣勢，加上本身擁有討喜又帥氣的外型，從本屆經典賽開打至今，征服許多台灣球迷的心。值得注意的是，截至今（8）日晚間7點半，費仔的IG粉絲追蹤人數持續瘋狂飆漲，短短2日就突破了10萬人，目前來到了14.2萬，大批台灣球迷還以「費神愛你唷」、「費仔請收下我的愛」等告白洗版留言。

