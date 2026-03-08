自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

連日關鍵全壘打！ 費仔IG飆破10萬粉 台灣球迷洗版告白「超愛你」

2026/03/08 19:31

台美混血好手「費仔」費爾柴德。（資料照，路透）台美混血好手「費仔」費爾柴德。（資料照，路透）

〔即時新聞／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）迎戰捷克、南韓時，都轟出全壘打為台灣隊奪下關鍵比分，亮眼表現獲得大批台灣球迷喝采。據悉，費仔個人IG帳號原本僅有約3萬多人追蹤，歷經2場WBC比賽後，IG火速突破10多萬人追蹤，並且人數還在持續飆漲中。

回顧台灣隊在C組預賽的表現，台灣隊在第一、二場的比賽，接連遭澳洲、日本完封。昨（7）日台灣隊背水一戰對決捷克，費仔表現相當突出，在2局上兩出局後滿壘的情況下，轟出左外野滿貫砲、個人單場跑出3次盜壘成功，為台灣隊進帳4分；今（8）日對決南韓隊，費仔在8局上夯出逆轉2分砲，成功為台灣隊拉開分差。

費仔連續敲出關鍵全壘打，打帶動台灣隊贏球氣勢，加上本身擁有討喜又帥氣的外型，從本屆經典賽開打至今，征服許多台灣球迷的心。值得注意的是，截至今（8）日晚間7點半，費仔的IG粉絲追蹤人數持續瘋狂飆漲，短短2日就突破了10萬人，目前來到了14.2萬，大批台灣球迷還以「費神愛你唷」、「費仔請收下我的愛」等告白洗版留言。

在 Instagram 查看這則貼文

中華職棒CPBL（@cpbl_official）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中