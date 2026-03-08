TPBL》0.8秒準絕殺特攻助海神險勝！杭特：若輸球真的會睡不著

杭特。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄海神今天在主場靠著新洋將杭特在終場前0.8秒投進準決殺，助隊以90：88險勝中信特攻。杭特坦言，今天防守上被對手多次「開後門」失分，這次進攻很重要，沒投進他真的會睡不著。

上季拿下亞軍的海神這季打得跌跌撞撞，目前戰績敬陪末座，但他們也沒放棄，下半季開打前網羅了26歲美籍雙能衛杭特，期盼能夠挹注火力，而他開箱首秀就飆出30分，今天則是投進準絕殺，助隊贏球。

請繼續往下閱讀...

海神總教練朱永弘表示，「特攻韌性很強，對我們帶來不小的考驗，加上今天是二連戰，還能打敗這樣的強隊，也是給球員一個鼓勵。今天球隊失誤有控制住，持續做好對的事情，這是球隊未來要繼續進步、不能掉下來的東西。」

至於投進關鍵球，杭特表示，「今天被開後門很多次，我也知道這場很重要，如果因為這樣輸球，我會睡不著。」提到杭特的定位，朱永弘表示，他的定位跟波悍能差不多，但杭特的定位會比較偏向1號一點，「他來之前我們已經修正一些適合他的戰術，銜接上滿順利的。」

海神獲勝後也帶動球隊士氣，今天攻下10分的胡瓏貿表示，希望把這氣勢帶下去，球隊還有機會擠進季後賽，即便現在戰績看起來不理想，但不能放棄。

