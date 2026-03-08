自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣隊4戰狂吸16萬人 道奇主播脫帽：台灣球迷太不可思議了

2026/03/08 19:07

台灣隊陳傑憲擁抱林安可。（特派記者陳志曲攝）台灣隊陳傑憲擁抱林安可。（特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽台灣隊在C組預賽2勝2敗收尾，今午不只是國家隊抗韓一戰漂亮奪勝，台灣球迷也在東京巨蛋打出一場漂亮的勝仗，合計4戰總和吸引16萬3943人進場，寫下WBC東京巨蛋史上第一次非地主隊預賽場均卻破4萬名觀眾的紀錄，大聯盟道奇隊主播尼爾森（Stephen Nelson）直言：「必須要說，我要對台灣球迷致上深深的敬意。」

出差日本東京巨蛋播報球賽的尼爾森，今天在台韓大戰結束後，特別在社群媒體X發文，直言台灣球迷在整個賽事期間都太棒了，「就像2023年主辦時一樣，他們為比賽創造了非常特別的球場氛圍。」

台灣預賽4戰對澳洲、日本、捷克和南韓的觀眾數分別是40523人、42314人、40522人、40584人，合計4場總和16萬3943人，場均40986人，台灣球迷也在東京巨蛋打出一場漂亮的勝仗。

日本轉播單位主播町田浩徳今天也提到，這屆經典賽非常熱鬧，「特別是台灣隊的比賽，觀眾都超多，光是打練習結束回到休息室，都會受到全場熱烈掌聲。」

