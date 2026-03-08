韓媒痛批「台灣都贏不了談什麼晉級」 韓網：除了金倒永全游回來

韓國媒體痛批韓國隊表現。（資料照，記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰掀起震撼，台灣隊與韓國激戰至延長賽第10局，最終以5比4逆轉擊敗韓國。韓國媒體賽後痛批，「一支連台灣隊都贏不了的球隊，還談什麼世界級表現，簡直荒謬至極」。韓國網友也崩潰喊，「除了金倒永以外，全部給我游回來」。

韓媒https://www.sportsseoul.com/news/read/1591710 target="_blank">《sportsseoul》 報導，韓國隊在本屆WBC由柳志炫總教練領軍，賽前曾高喊要闖進決賽地點邁阿密，但如今這樣的豪語已在東京巨蛋的冷空氣中消散。繼不敵日本後，韓國又敗給台灣，除非奇蹟發生，否則晉級8強的希望相當渺茫。

報導指出，雖然這次「晚接午」對決台灣，但撇開賽程，從熱身賽開始，韓國隊牛棚就控制不佳，在正式賽事中又沒有改善，加上守備判斷失誤與戰術調度不足，使整支球隊在關鍵時刻頻頻崩盤。也讓報導痛批，「一支連台灣隊都贏不了的球隊，還談什麼世界級表現，簡直荒謬至極」。

這場敗仗不只是失利，更讓韓國棒球陷入「近乎絕望」的局面，韓國網友紛紛崩潰喊，「今天除了金倒永，其他全都爛透了」、「教練糟透了」、「韓國球員薪水在漲，但實力好像沒漲」、「代打跟守備配合亂七八糟」、「李政厚戴什麼Van Cleef（梵克雅寶）項鍊，結果4打數0安打，呵呵」、「除了金倒永以外，全部給我游回來」、「雖然很遺憾，但還是減薪吧」。

