WBC台韓大戰贏了！ 中華電信北車公播化身最強應援主場

2026年世界棒球經典賽現正開打，中華電信從前天開始連續3天，在台北車站大廳1樓大廳舉辦WBC世界棒球經典賽「全台集氣，最強應援在中華」公播活動。（記者林正堃攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕2026年世界棒球經典賽現正開打，中華電信從前天開始連續3天，在台北車站大廳1樓大廳舉辦WBC世界棒球經典賽「全台集氣，最強應援在中華」公播活動。

今天台韓大戰開始前，一早許多民眾就到場應援，行政院院長卓榮泰及發言人李慧芝、交通部長陳世凱、運動部政務次長黃啟煌、原民會副主委陳義信、台灣鐵路董事長鄭光遠、台灣世界少棒聯盟理事長黃英華、東園國小少棒隊均親臨現場一同熱血TEAM TAIWAN。

請繼續往下閱讀...

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信深耕國際重要賽事轉播，這屆WBC棒球經典賽，我們當然也沒有缺席，邀請民眾無論是從家中藉由MOD、Hami Video收看，還是在台北車站公播現場一起歡呼，希望把全台各地加油聲串成一股力量，陪伴中華隊征戰世界舞台。接下來的賽事依舊精彩萬分，中華電信將持續提供最穩定網路與最完整轉播服務，與大家一路熱血沸騰到決賽。

台灣隊今天延長賽以5:4力克韓國後，預賽取得2勝2敗，仍待其他隊伍完成賽事後才有機會比較對戰成績或失分率爭取晉級八強。但每一次精彩攻防都引爆現場熱烈歡呼，掌聲與吶喊聲不斷，同時轉化現場最真實、最有溫度的應援能量，陪伴中華隊征戰世界舞台。

中華電信表示，WBC世界棒球經典賽為唯一開放美國職棒大聯盟選手參加之國際賽事，被棒壇公認最頂級國際比賽，隨著賽事持續進行，場場對決都更將關鍵，MOD 、Hami Video完整直播預賽至決賽47場賽事，可持續鎖定Hami WBC1-4台。

中華電信指出，提供球迷最多元實惠的收視方案，包括網路門市新租MOD搭配指定方案，最高加碼送Hami Point 1,100點；行動／寬頻客戶獨享新租Hami Video電視運動館年約方案，每月只要129元；Hami Video網站/APP申辦電視運動館90天方案399元、180天方案699元。鎖定WBC每一幕精彩時刻，首選中華電信。

2026年世界棒球經典賽現正開打，中華電信從前天開始連續3天，在台北車站大廳1樓大廳舉辦WBC世界棒球經典賽「全台集氣，最強應援在中華」公播活動。（記者林正堃攝）

今天台韓大戰開始前，一早許多民眾就到場應援，行政院院長卓榮泰及發言人李慧芝、交通部長陳世凱、運動部政務次長黃啟煌、原民會副主委陳義信、台灣鐵路董事長鄭光遠、台灣世界少棒聯盟理事長黃英華、東園國小少棒隊均親臨現場一同熱血TEAM TAIWAN。（記者林正堃攝）

中華電信從前天開始連續3天，在台北車站大廳1樓大廳舉辦WBC世界棒球經典賽「全台集氣，最強應援在中華」公播活動。（中華電信提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法