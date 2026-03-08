自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》外線失準不敵墊底的海神 阿巴西：進攻沒打應有表現

2026/03/08 19:55

阿巴西。（TPBL提供）阿巴西。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新北中信特攻今天南下高雄巨蛋征戰，本場比賽雙方一路激戰至最後一刻，特攻於上半場取得1分領先，下半場雙方持續互有攻勢、比分緊咬，決勝節戰況更趨膠著，終場特攻以88：90不敵海神。主帥莫米爾認為，外線命中率未達預期，成為落敗原因之一。

特攻今天共4人得分上雙，阿巴西攻下全隊最高19分，外帶2籃板、2助攻、1抄截、2阻攻；馬可繳出17分、16籃板、3助攻、2抄截的「雙十」表現；內馬貢獻17分、9籃板、1抄截；金恩則是15分、7籃板、1抄截。

莫米爾表示，此役過程相當艱辛，整體防守表現仍在可接受範圍，但對進攻的發揮並不滿意，尤其外線命中率未達預期，他也提及，球隊在第一節卡位籃板與上半場失誤偏多的問題，所幸後續有逐步修正，教練認為整體表現沒達到應有水準，但相信大家有能力做得更好。談到進攻策略時，莫米爾說明：「中場會議時提醒球員要加快球的流動，讓更多人參與進攻，第三節一度打出不錯的節奏，但整場比賽的外線空檔未能確實掌握，成為敗仗的關鍵之一。」

本場拿下19分，禁區9投8中的阿巴西，賽後坦言，對比賽結果感到可惜，也呼應教練看法，認為球隊防守端表現不差，但進攻沒有打出應有水準，需要持續調整並更加信任隊友。被問及多次與隊友透過「開後門」切入得分的配合，阿巴西表示，「因為知道亞軒和韋翰都有很好的場上視野，彼此在進攻時能掌握切入時機，希望可以持續這樣的化學效應，在接下來的比賽打出更好的內容。」

