全英賽》葉宏蔚／詹又蓁直落二收拾法國組合奪冠 締造台灣第一紀錄

葉宏蔚／詹又蓁成為台灣首組在全英賽奪冠的混雙組合。（羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣混雙組合葉宏蔚／詹又蓁今天在超級1000系列全英羽球公開賽混雙決賽，以21：19、21：18擊敗法國吉凱爾（Thom Gicquel）／德爾呂（Delphine Delrue），成為台灣首組在全英賽奪冠的混雙組合，締造新猷。

世界排名15的葉宏蔚／詹又蓁，這週一路過關斬將挺進4強，昨天擊敗香港勁敵鄧俊文／謝影雪，成為首組打入全英混雙決賽的台灣組合，加上「左手重砲」林俊易也挺進男單決賽，台灣自2020年後戴資穎、周天成後，再度有兩組人馬在全英賽爭冠。

葉宏蔚／詹又蓁今天和世界排名第5的法國吉凱爾／德爾呂爭冠，但台灣組合過去碰上他們吞下對戰2連敗，還沒有贏過。

面對法國勁敵，葉宏蔚／詹又蓁開局一度陷入5：8落後，隨後雖追回一分，但下一拍失誤沒能延續攻勢，也讓法國組合先拿下第11分。技術暫停後，台灣組合持續緊追，戰成14：18後，葉宏蔚／詹又蓁連續得分也打亂對手節奏，連得4分追平；即便葉宏蔚／詹又蓁發球失誤掉分，但台灣組合很快扳回一城，逼出局點後隨即兌現，以21：19先下一城。

進入第2局，葉宏蔚／詹又蓁一度落後，隨後葉宏蔚多次逮到機會得以強攻，加上對方失誤，一口氣進帳5分，但對手也很快反擊再次戰成平手，戰況相當膠著，但台灣組合仍率先搶下第11分。

技術暫停後，葉宏蔚／詹又蓁表現依舊占上風，保有領先優勢，但法國組合也不甘示弱，追到1分落後，面對對手反擊，台灣組合很快製造出對手失誤，率先搶下賽末點，最終以21：18贏下冠軍。

