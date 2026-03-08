自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

全英賽》葉宏蔚／詹又蓁直落二收拾法國組合奪冠 締造台灣第一紀錄

2026/03/08 20:04

葉宏蔚／詹又蓁成為台灣首組在全英賽奪冠的混雙組合。（羽協提供）葉宏蔚／詹又蓁成為台灣首組在全英賽奪冠的混雙組合。（羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣混雙組合葉宏蔚／詹又蓁今天在超級1000系列全英羽球公開賽混雙決賽，以21：19、21：18擊敗法國吉凱爾（Thom Gicquel）／德爾呂（Delphine Delrue），成為台灣首組在全英賽奪冠的混雙組合，締造新猷。

世界排名15的葉宏蔚／詹又蓁，這週一路過關斬將挺進4強，昨天擊敗香港勁敵鄧俊文／謝影雪，成為首組打入全英混雙決賽的台灣組合，加上「左手重砲」林俊易也挺進男單決賽，台灣自2020年後戴資穎、周天成後，再度有兩組人馬在全英賽爭冠。

葉宏蔚／詹又蓁今天和世界排名第5的法國吉凱爾／德爾呂爭冠，但台灣組合過去碰上他們吞下對戰2連敗，還沒有贏過。

面對法國勁敵，葉宏蔚／詹又蓁開局一度陷入5：8落後，隨後雖追回一分，但下一拍失誤沒能延續攻勢，也讓法國組合先拿下第11分。技術暫停後，台灣組合持續緊追，戰成14：18後，葉宏蔚／詹又蓁連續得分也打亂對手節奏，連得4分追平；即便葉宏蔚／詹又蓁發球失誤掉分，但台灣組合很快扳回一城，逼出局點後隨即兌現，以21：19先下一城。

進入第2局，葉宏蔚／詹又蓁一度落後，隨後葉宏蔚多次逮到機會得以強攻，加上對方失誤，一口氣進帳5分，但對手也很快反擊再次戰成平手，戰況相當膠著，但台灣組合仍率先搶下第11分。

技術暫停後，葉宏蔚／詹又蓁表現依舊占上風，保有領先優勢，但法國組合也不甘示弱，追到1分落後，面對對手反擊，台灣組合很快製造出對手失誤，率先搶下賽末點，最終以21：18贏下冠軍。

葉宏蔚／詹又蓁成為台灣首組在全英賽奪冠的混雙組合。（羽協提供）葉宏蔚／詹又蓁成為台灣首組在全英賽奪冠的混雙組合。（羽協提供）

葉宏蔚／詹又蓁成為台灣首組在全英賽奪冠的混雙組合。（羽協提供）葉宏蔚／詹又蓁成為台灣首組在全英賽奪冠的混雙組合。（羽協提供）

葉宏蔚／詹又蓁。（法新社）葉宏蔚／詹又蓁。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中