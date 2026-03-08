經典賽》富邦3悍將成為剋韓功臣 邦迷一早就在東蛋前大集口

〔記者倪婉君／台北報導〕經典賽台灣隊在延長賽5：4擊敗南韓寫下歷史新頁，包括張育成用全壘打貢獻的第1分、曾峻岳10局下登板守住這1勝，以及用9球化解危機成為勝利投手的張奕，3人都是來自富邦悍將的球員，而富邦領隊陳昭如、副領隊林威助今天一早就號召球迷在東京巨蛋前合影，也成為「Team Taiwan」的重要後盾。

張育成不負他在上屆經典賽的「國防部長」美名，在本屆經典賽4戰都有安打，今天對南韓更在2局上率先開砲，也一棒震撼東蛋。到了10局下台灣隊以5：4領先，曾峻岳在出場曲「將軍令」的音樂聲中出場，全場台灣球迷亮起手機的手電筒，瞬時有東蛋變成「新莊城堡」的感覺，他也不負眾望，以9球完成任務，並拿下在本屆經典賽的第1次救援成功。

值得一提的是，張奕再度發揮「勝投怪盜」美名，9局下兩出局一壘有人時登板，雖先投出保送，但讓南韓7棒金周元擊出飛球出局，且因台灣隊10局上添得致勝分，他也收下在經典賽的第1勝，加上兩屆世界12強賽累計的5勝，在一級國際賽事累積6勝0敗。

陳昭如和林威助都在場見證這經典一勝，富邦集團大董蔡明忠也現身為台灣隊加油，並為3名悍將的好表現喝采。陳昭如也感動地說，「不管是不是邦迷，大家一起支持、應援，真的難以言喻的感動。」

