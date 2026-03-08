自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》日本隊重砲逆轉轟！ 一棒拯救台灣和南韓

2026/03/08 20:39

吉田正尚。（美聯社）吉田正尚。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕在台灣隊下午擊敗南韓隊，經典賽日本隊提前晉級8強，今晚遇上澳洲隊卻打擊熄火，6局上打完竟以0：1落後，所幸吉田正尚在7局下夯出起死回生的逆轉2分砲，這一棒可說是拯救了台灣和南韓的晉級機會。

澳洲隊先發麥克當諾（Callum MacDonald）對日本隊繳出好投，前3局僅被若月健矢敲安，連續2打席解決大谷翔平，投完54球3局無失分退場。日本隊先發投手菅野智之也不遑多讓，合計50球先發4局僅被敲4支安打，無失分。

大谷翔平賽前2戰8打席瘋狂上壘7次，今前5局對澳洲隊卻靜悄悄，且日本隊跑守狀況不少，大谷翔平在4局下滿壘打擊，二壘跑者牧秀悟竟被捕手牽制出局，瓦解滿壘攻勢。6局上，澳洲隊三番懷菲德擊出二壘安打，盜三壘時製造捕手若月健矢的暴傳失誤，率先攻分先馳得點。

日本隊悶到7局下，還是要靠大谷翔平扮演「起爆劑」，他先選到四壞上壘，隨後吉田正尚在2出局夯逆轉2分砲，一棒起死回生，這是他在經典賽生涯第4發全壘打，寫下日本選手最多紀錄。8局下，日本隊靠佐藤輝明適時長打補刀，單局猛攻2分保險，澆熄澳洲隊反攻氣焰。

日本隊前2戰對台韓取得2連勝，由於今午台灣隊贏球，不需等待對上澳洲和捷克隊的比賽結果，已確認至少獲得分組第2，因而率先闖進8強，如果今晚再贏澳洲隊，將確定以C組第一之姿晉級8強。而今晚如果澳洲隊擊敗日本隊，將能以分組第1攜手分組第2的日本晉級8強，這也將宣告台灣和南韓都淘汰出局。

