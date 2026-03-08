自由電子報
體育 競技運動 羽球

全英賽》一日雙冠！林俊易直落二擊敗印度好手 男單封王台灣第一人

2026/03/08 21:24

全英賽》一日雙冠！林俊易直落二擊敗印度好手 男單封王台灣第一人林俊易成為首位在全英賽男單決賽奪冠的台灣球員。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今天在超級1000系列全英羽球公開賽男單決賽，以21：15、22：20擊敗印度好手森（Lakshya Sen）封王，成為台灣首位在男單決賽奪冠的球員，連同稍早的混雙葉宏蔚／詹又蓁，台灣今天一日進帳雙冠，締造新猷。

世界排名11的林俊易這次在全英賽一路過關斬將挺進4強，昨天3局大戰拍下泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），成為繼2020年周天成、2025年李佳豪後，首位晉級全英決賽的台灣男單好手，也要挑戰繼戴資穎和稍早的混雙葉宏蔚／詹又蓁後，台灣第3組於全英賽捧冠選手。

林俊易今天和世界排名12的森爭冠，雙方過去4度交手，小林取得4勝0負的優勢，但對手這週接連打敗中國名將石宇奇、香港好手伍家朗、中國李詩灃等人氣勢正旺，不能大意。

林俊易今天開局打出6：2攻勢，但隨後因為失誤增加讓森有機會趕上，好在他仍順利先拿下第11分。技術暫停後，小林積極搶攻，多次重扣連續得分，並以21：15先馳得點。

林俊易在第2局連拿2分取得領先，森很快連續得分後超車，雙方你來我往，但小林打得很有耐心，和對方多拍來回後，都順利拿下分數，只是隨後因為失誤增加連續失分，陷入4：9落後，也讓森先拿下第11分。

技術暫停後，森攻勢更加刁鑽，幾度打在邊線上得分，一度擴大領先，但林俊易也沒因此自亂陣腳，成功製造出進攻機會都能穩穩把握。雙方展開拉鋸，小林在16：18落後情況下，連得3分超車，即便森回擊扳成19平，但小林下一拍逮到機會進攻，逼出冠軍點，可惜被對手化解，戰成20：20；隨後森回擊出界，小林再次出現冠軍點，並以22：20獲勝。

台灣混雙組合葉宏蔚／詹又蓁稍早以21：19、21：18擊敗法國吉凱爾（Thom Gicquel）／德爾呂（Delphine Delrue），成為台灣首組在全英賽奪冠的混雙組合，締造新猷，加上林俊易接力奪冠，台灣首度在全英賽一次包辦兩座冠軍。

全英賽》一日雙冠！林俊易直落二擊敗印度好手 男單封王台灣第一人林俊易成為首位在全英賽男單決賽奪冠的台灣球員。（羽協提供）

