全英賽》一日雙冠！林俊易直落二擊敗印度好手 男單封王台灣第一人

林俊易成為首位在全英賽男單決賽奪冠的台灣球員。（法新社）



〔記者粘藐云／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今天在超級1000系列全英羽球公開賽男單決賽，以21：15、22：20擊敗印度好手森（Lakshya Sen）封王，成為台灣首位在男單決賽奪冠的球員，連同稍早的混雙葉宏蔚／詹又蓁，台灣今天一日進帳雙冠，締造新猷。

世界排名11的林俊易這次在全英賽一路過關斬將挺進4強，昨天3局大戰拍下泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），成為繼2020年周天成、2025年李佳豪後，首位晉級全英決賽的台灣男單好手，也要挑戰繼戴資穎和稍早的混雙葉宏蔚／詹又蓁後，台灣第3組於全英賽捧冠選手。

林俊易今天和世界排名12的森爭冠，雙方過去4度交手，小林取得4勝0負的優勢，但對手這週接連打敗中國名將石宇奇、香港好手伍家朗、中國李詩灃等人氣勢正旺，不能大意。

林俊易今天開局打出6：2攻勢，但隨後因為失誤增加讓森有機會趕上，好在他仍順利先拿下第11分。技術暫停後，小林積極搶攻，多次重扣連續得分，並以21：15先馳得點。

林俊易在第2局連拿2分取得領先，森很快連續得分後超車，雙方你來我往，但小林打得很有耐心，和對方多拍來回後，都順利拿下分數，只是隨後因為失誤增加連續失分，陷入4：9落後，也讓森先拿下第11分。

技術暫停後，森攻勢更加刁鑽，幾度打在邊線上得分，一度擴大領先，但林俊易也沒因此自亂陣腳，成功製造出進攻機會都能穩穩把握。雙方展開拉鋸，小林在16：18落後情況下，連得3分超車，即便森回擊扳成19平，但小林下一拍逮到機會進攻，逼出冠軍點，可惜被對手化解，戰成20：20；隨後森回擊出界，小林再次出現冠軍點，並以22：20獲勝。

台灣混雙組合葉宏蔚／詹又蓁稍早以21：19、21：18擊敗法國吉凱爾（Thom Gicquel）／德爾呂（Delphine Delrue），成為台灣首組在全英賽奪冠的混雙組合，締造新猷，加上林俊易接力奪冠，台灣首度在全英賽一次包辦兩座冠軍。

