體育 競技運動 羽球

全英賽》「每一場都很困難...」葉宏蔚／詹又蓁混雙奪冠寫台灣紀錄後吐心聲

2026/03/08 22:16

葉宏蔚／詹又蓁成為台灣首組在全英賽奪冠的混雙組合。（中租提供）葉宏蔚／詹又蓁成為台灣首組在全英賽奪冠的混雙組合。（中租提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣混雙組合葉宏蔚／詹又蓁今天在超級1000系列全英羽球公開賽決賽以21：19、21：18擊敗法國吉凱爾（Thom Gicquel）／德爾呂（Delphine Delrue），成為台灣首對在全英賽奪冠的混雙組合。葉宏蔚和詹又蓁坦言，這場比賽確實有點緊張，但好在能成功轉換心情，彼此互相提醒也比較放鬆。

提到這次全英賽身為非種子組合，要面對許多嚴苛挑戰，詹又蓁坦言，起初設定目標是先贏下一場，要一年比一年好，「因為我們去年是一輪遊，第一天比賽結束，看到我們下一場種子對手爆冷出局之後，我就覺得好像有點機會，覺得更有信心，看到機會就是要衝，不能再縮了。」

葉宏蔚不諱言，每一場球對兩人來說都很困難，「不管是打同排名或者是排名比較高的，打起來實力大家都差不多，甚至我們還比較差一點點，我們就是把自己該做的做好，想辦法去贏得勝利。」

提到在全英賽捧冠，詹又蓁直呼不可思議，但會讓她未來對自己更有信心，「希望可以在更高層級的賽事拿到獎牌，甚至是奪冠。」葉宏蔚對於搭檔表現也不吝給予稱讚，「她今天打得非常有耐心。」

詹又蓁認為，葉宏蔚在後場讓她有非常有安全感，「我打不到的球，全部都交給他處理就沒問題了。」她也不諱言，起初心情真的有點緊張，後來有成功轉換心態，她也不忘感謝東家中租企業，「感謝企業一直對我們的支持，最近推出的積分獎金制度，我覺得對我們來說是一個很大的鼓勵。」

