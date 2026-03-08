自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》差點寫下童話結局 澳洲先發投手驕傲之餘有話說

2026/03/08 22:36

麥克當諾。（取自澳洲隊官方臉書）麥克當諾。（取自澳洲隊官方臉書）

〔記者林宥辰／台北報導〕澳洲隊先發麥克當諾（Callum MacDonald）對日本隊繳出好投，前3局僅被若月健矢敲安，連續2打席解決大谷翔平。即使最終澳洲隊沒能贏球，麥克當諾仍技驚四座。

賽後，澳洲總教練尼爾森坦言，很為麥克當諾感到驕傲，他的表現對整個澳職聯賽而言也很重要。

麥克當諾則在賽後最後一個離場，接受球隊官方媒體訪問，坦言：「我覺得很驕傲，為我的隊友、為我代表澳洲驕傲。」

麥克當諾透露，他的其中一個兄弟買了機票來看他，家人、父母和妻兒也都有來，他為他的家人感到驕傲。

即使一度領先世界排名第一隊伍，差點寫下童話結局，麥克當諾仍有話想說：「我聽膩了家鄉那些話——每當跟別人說我們是打棒球的，大家都會一臉震驚地說：『喔？澳洲也有人在打棒球嗎？』我想說，我們真的有在打。而且我們剛剛領先了世界第一的隊伍6局、安打數比他們多。」

和隊友們一起以小搏大，麥克當諾說，這場比賽的感覺他永遠銘記在心，也為隊友們感到驕傲，大家展現的實力遠遠超出外界預期，全隊也會準備好，迎接明天重要比賽。

他坦言：「現在的感覺苦樂參半，因為我們只以一分之差輸給了世界最強的球隊；但換個角度想，我們也該感到自豪，因為我們差點就能贏過他們。我覺得大家會把這份不甘心化作動力，帶著這份自信，迎接明天的挑戰。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中