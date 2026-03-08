經典賽》差點寫下童話結局 澳洲先發投手驕傲之餘有話說

麥克當諾。（取自澳洲隊官方臉書）

〔記者林宥辰／台北報導〕澳洲隊先發麥克當諾（Callum MacDonald）對日本隊繳出好投，前3局僅被若月健矢敲安，連續2打席解決大谷翔平。即使最終澳洲隊沒能贏球，麥克當諾仍技驚四座。

賽後，澳洲總教練尼爾森坦言，很為麥克當諾感到驕傲，他的表現對整個澳職聯賽而言也很重要。

請繼續往下閱讀...

麥克當諾則在賽後最後一個離場，接受球隊官方媒體訪問，坦言：「我覺得很驕傲，為我的隊友、為我代表澳洲驕傲。」

麥克當諾透露，他的其中一個兄弟買了機票來看他，家人、父母和妻兒也都有來，他為他的家人感到驕傲。

即使一度領先世界排名第一隊伍，差點寫下童話結局，麥克當諾仍有話想說：「我聽膩了家鄉那些話——每當跟別人說我們是打棒球的，大家都會一臉震驚地說：『喔？澳洲也有人在打棒球嗎？』我想說，我們真的有在打。而且我們剛剛領先了世界第一的隊伍6局、安打數比他們多。」

和隊友們一起以小搏大，麥克當諾說，這場比賽的感覺他永遠銘記在心，也為隊友們感到驕傲，大家展現的實力遠遠超出外界預期，全隊也會準備好，迎接明天重要比賽。

他坦言：「現在的感覺苦樂參半，因為我們只以一分之差輸給了世界最強的球隊；但換個角度想，我們也該感到自豪，因為我們差點就能贏過他們。我覺得大家會把這份不甘心化作動力，帶著這份自信，迎接明天的挑戰。」

